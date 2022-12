Complicaciones en Perú

¿Qué tienen en común Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Perú? Que han tenido elecciones muy reñidas lo cual ha provocado que su población se polarice, lo cual genera tensiones que dificultan que se respete el estado de derecho.

En el caso de los Estados Unidos hemos visto como la lucha entre Donald Trump y Joe Biden, ha provocado que el congreso de ese país se encuentre divido al grado de que, en el Senado se haya tenido que utilizar el voto de calidad de la Vicepresidenta para sacar adelante muchos proyectos legislativos.

Cualquiera diría que estos son los efectos de una verdadera democracia, sin embargo, cuando los gobernantes no buscan cicatrizar las heridas producidas en el campo de batalla electoral, se corre el riesgo de que la sangre llegue al río, provocando que el otro cincuenta por ciento que no votó por el candidato ganador, impugne las decisiones de gobierno y si no es escuchado, realice manifestaciones y actos de protesta que si no son atendidos adecuadamente, provocan el caos y las malas decisiones como ha ocurrido en el caso de Perú en días pasados.

Perú, considerado como el segundo productor mundial de cobre y durante años uno de los de mayor crecimiento económico en América Latina, ha visto una sucesión de presidentes destituidos o encarcelados por acusaciones de corrupción en las últimas tres décadas.

Alberto Fujimori, que gobernó de 1990 a 2000, cumple una sentencia por una serie de violaciones a los derechos civiles, su sucesor Valentín Paniagua (2000-2001), ha sido el único ex mandatario peruano de las últimas tres décadas que no ha tenido acusaciones de corrupción. Posteriormente gobierna Alejandro Toledo, quien enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos por presuntos sobornos en el caso Odebrecht.

Alan García fue presidente de Perú en 2 ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), sin embargo, en 2019 se suicidó justo cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por el caso Odebrecht.

El sucesor de García fue Ollanta Humala (2011-2016)., quien también enfrenta un proceso judicial por presuntamente recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial de 2011. Su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), se encuentra bajo investigación por sobornos de la misma constructora Odebrecht, que por lo visto se dedicó a sobornar a todo tipo de políticos.

Martín Vizcarra fue el siguiente presidente, que duró solo 2 años en el cargo (2018-2020), en virtud de ser destituido por actos de corrupción, tomando la presidencia Manuel Merino que era el presidente del Congreso, sin embargo y gracias a las manifestaciones generadas por la destitución de Vizcarra, fue obligado a dimitir casi inmediatamente, por lo que se llamó a nuevos comicios resultando electo Pedro Castillo (julio 2021-diciembre 2022), el cual, en tan corto tiempo ya había librado 2 intentos de juicio político antes de que él intentara disolver el Congreso y como respuesta fuera destituido y encarcelado como ahora sucede.

Por lo pronto la sucesora de Pedro Castillo, Dina Boluarte, también enfrenta duras manifestaciones del otro cincuenta por ciento de los peruanos que eran simpatizantes del depuesto gobernante, por lo que ha tenido que declarar estado de emergencia y ha propuesto adelantar las elecciones generales para aplacar la indignación de la población.

Por lo visto, el encono y la polarización en Perú está más fuerte que nunca.