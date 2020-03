El Informe de Competitividad Global fue elaborado por primera vez en 1979 y, desde entonces, es reconocido mundialmente como el más importante estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la productividad y el crecimiento de una nación.

Su alcance se ha extendido a las principales economías desarrolladas y emergentes y sus resultados son referentes para gobiernos, académicos y líderes empresariales de todas partes del mundo. Hoy en día el modelo contempla 12 pilares del Desarrollo, y con el análisis de más de 113 variables son la columna vertebral del Informe Global de Competitividad.

En términos de rentabilidad, la competitividad significa lograr una rentabilidad igual o superior a los rivales en el mercado. En términos de mercado: la competitividad es la característica de una organización cualquiera de lograr su misión, ya sea esta una empresa, un país, un estado o una ciudad en forma más exitosa que otras competidoras.

Se basa en la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes o ciudadanos a los cuales sirve. La Globalización nos ha mostrado como la competitividad desempeña un rol determinante en la vida económica de cada país, y como los que se han preparado para ello, han logrado desarrollarse, conquistar mercados y permanecer en ellos.

Desde luego, el rol a desempeñar en pro de la competitividad involucra una verdadera cohesión del Estado y las empresas, además de saber aprovechar adecuadamente sus recursos, y sobre todo, en el caso nuestro, contar con un personal altamente capacitado, adaptado a las exigencias que los actuales escenarios demandan. Independientemente a lo anterior, es muy importante destacar que la competitividad nunca se debe ver en función de ventajas de muy corto plazo; como pueden ser salarios bajos, sobreexplotación de los recursos naturales, aprovechamiento de subsidios por parte del estado y demás prácticas que a la larga dilapidan el capital social y los recursos de los estados.

Recientemente se publicaron los índices de competitividad de las ciudades de la República Mexicana, en algunos casos ciudades que eran muy competitivas ya no lo son, en su mayoría por que a sus autoridades no les importó.

Esto por supuesto provocó alarma en todos los sectores y al final como siempre no va a pasar nada. En las ciudades en donde existe una gran relación entre autoridades y empresarios seguirán atrayendo inversiones porque su competitividad seguirá mejorando y tanto los inversionistas locales como los foráneos seguirán invirtiendo y por ende la calidad de vida de sus habitantes seguirá creciendo, como ejemplos tenemos a Querétaro, Monterrey y Guadalajara.

Existen ciudades a las cuales no les importa si son competitivas o no, solo están preocupadas por recaudar fondos de los contribuyentes para continuar con una pesada nómina olvidando que su principal función como autoridad es la de proporcionar a sus habitantes seguridad, salud y servicios públicos, para eso existen, además deben proporcionar todas las facilidades para que las inversiones privadas de las empresas tanto locales como foráneas puedan establecerse en nuestras ciudades.

No es viendo el cómo no, sino el cómo sí, como podremos aspirar a tener un ciudad competitiva. Mexicali necesita de la inversión privada tanto nacional como internacional, no es con consultas o encuestas públicas como se atraerán esas inversiones. Nuestra ciudad cuenta con lo necesario para tener un desarrollo económico vigoroso, que puede crear empleos de alto ingreso, generar riqueza que dinamicen la economía de nuestra ciudad y de nuestro estado.

Es la única forma para que esa inversión proporcione a los gobiernos recursos económicos para la inversión en infraestructura urbana y poder seguir siendo competitivos.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana