¿Cómo va su vida?

Para muchos que están en su casa desde hace más de 30 días, quiero felicitarlos por la buena disposición de quedarse en su hogar, los que tienen que salir a trabajar, les mando un abrazo y fortaleza a todos.

Ya muchos agotamos las actividades en este resguardo.

Al principio empezamos a limpiar, cambiar cosas de la decoración, pintamos paredes, lavamos, trapeamos, cocinamos, que rico cocinar, cuántos ya llevamos más de 3 kilos arriba? Alcemos la mano con valentía.

Muchos ya están en Tik Tok, pero créanme, no todos tienen gracia para subir videos. Mis respetos para los que se atreven, pero aplausos para los que sí lo hacen bien y divierten. Ojo, no es para todos, aunque sus amigos les digan por compromiso que están bien. No, no es así.

Los videos de Bárbara del Regil, Thalía, Paulina Rubio o Erika Buenfil han sido las publicaciones más vistas, pero el de la semana fue el video de las enfrijoladas de Anahí. Por eso digo, no todos tienen el talento para subir sus cosas en estas plataformas.

Las notas fake, la negatividad invade las redes sociales, nos quejamos del incremento de los casos de contagiados por Covid en la ciudad.

Difunden videos donde hay cientos en personas en las calles de Tijuana, pero son zonas donde están los lanzaderos de camiones, calafias y taxis. Es lógico que haya gente caminando porque van a usar el transporte público. Pero también reconozco que muchos no hacen caso de la situación.

En fin, lo que más me gusta es ver como muchos tijuanenses con poder de convocatoria han reunido mascarillas, guantes y material de trabajo para enfermeros y médicos de los hospitales públicos. Mi profunda admiración y gracias por hacerlo.

Los tiempos de la App Zoom, es lo máximo, reuniones con amigos, familia, a pesar de todo, los sentimos cerca aunque sea por un breve espacio. Genial los que tienen la disposición para tomar su celular y llamarte, aunque luego son eternas las conversaciones, les ha pasado esto?

Quién ya le dio mil vueltas a Netflix? Ya pasó la euforia de ¨El hoyo¨ o la Celda 7? Qué más hay? Mientras vemos televisión nacional, salen temas de conversación por el caso Alatorre. Las noticias volaron, los memes surgieron, por qué no somos del primer mundo, si el mexicano tiene tanta creatividad?

Me da mucho gusto también que algunas personas han retomado el hábito de la lectura, otros están escribiendo memorias, ojalá pronto las puedan compartir.

Espero que las mamás que tienen más de dos hijos no estén batallando con las clases virtuales. Maestras no dejen tantas actividades escolares a los niños, muchas y muchos también trabajan desde casa. ¨Malicienla¨, decían los cholos de la Liberty Hills, en la década de los setenta.

Les mando abrazos virtuales, gracias por su espacio y más que nunca les confirmo la frase de Don Quijote, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.

Regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como danieldelatorretj, hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución