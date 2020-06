¿Cómo hacer para que la gente te crea?

Uno de los retos y misiones más importantes de todo comunicador e influencer, es conquistar la credibilidad de su audiencia o seguidores. ¿Pero cómo hacer para que la gente en un escenario masivo te crea? Muy sencillo: ¡di la verdad! Parece obvio, la respuesta en sí misma es un axioma, ¿cierto? Pues no, esto es falso, incorrecto, cien por ciento mentira. Para que la gente te crea: Tienes que decir lo que ellos creen que es verdad.

Hagamos un análisis breve de esta premisa… Si alguien dice que la Tierra es esférica, como la ciencia misma, la observación y la más pura lógica lo ha demostrado desde siglos inmemoriales, vaya hasta los antiguos egipcios, los matemáticos griegos y los astrónomos mayas lo sabían, no faltará la voz de un conspiracionista u analítico de Youtube, que asegure que esto es falso y se ponga a dar argumentos sacados de una caja de cereal, para demostrar que la Tierra es plana como un disco, acusando a la historia, los gobiernos y la Nasa, de habernos engañado.

De esta manera queda comprobado que decir la verdad, no te da la más mínima credibilidad. Para que la gente te crea, tienes que decir lo que ellos creen que es verdad. Ninguna otra cosa diferente, ¡no más! Porque aún cuando presentes evidencias o pruebas fehacientes y materiales que demuestren de manera indubitable, que estás diciendo la verdad, que te asiste la razón, que lo que exhibes es una realidad y no una opinión, que lo que tienes en las manos es evidencia fáctica pura, si ésta no va de acuerdo con el sistema de creencias de tu audiencia o peor aún, con sus afiliaciones políticas: Para ellos siempre serás un mentiroso…

Los medios que dicen lo que la mayoría quiere escuchar, son calificados por ese grupo social en específico, como un medio objetivo y con credibilidad, pero al momento en que publican algo que les indigne, “ya comenzaron a chayotear”. No existe manera de decir la verdad sin ser abominado, parece que lo único que queda por hacer, es mentir para que te crean.

Tristemente las palabras que le adjudican a Jesucristo, no son del todo ciertas… La verdad no nos hará libres, sino continuamente repudiados. Solamente la complacencia hace que la gente crea en tus palabras, no existe otra forma de persuadirlos, hagas lo que hagas. Si mientes para complacer serás aplaudido, si dices la verdad para convencer, estás perdido.

* El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio