Dará Karla informe

Cabe recordar que su llegada ahí fue por ser la suplente de Arturo González Cruz, quien primero pidió retirarse del cargo y a los días volvió como si nada, a quitarla del puesto. Después, ya se volvió a ir, ahora si de manera indefinida, con lo que ella al menos ya pudo planear lo que serian sus meses de gobierno. En su periodo se le atravesó además el proceso electoral, con lo que tuvo que frenar al menos durante un tiempo sus actividades públicas. Y aunque ella llegó por Morena, no fue bien visto en el partido que su esposo se anotara como suplente de Jorge Ramos, quien fue candidato

Karla Ruiz MacFarland

Al final, Morena de todas formas ganó, pero aún dicen que quedan los resentimientos en el equipo contrario.

El clima de inseguridad de Tijuana sigue a todo lo que da, sobre todo porque es considerada la ciudad con más homicidio, lo cual, pues no se le puede culpar a ella quien ya recibió las cifras así, sin embargo, tampoco se pudo notar en este tiempo una fuerte estrategia en su gobierno. En últimas fechas, además le tocó el tema de la municipalización del agua, con lo que otra vez está prácticamente entre la espada y la pared, a lo que ella al menos ya dijo que como está en etapa de transición pues dejará que el equipo entrante tome las decisiones sobre el tema.

Ruiz MacFarland mañana rendirá su informe de gobierno, de las acciones y actos que encabezó en estos meses en los que Tijuana por primera vez tuvo una mujer alcaldesa. A finales del mes que entra, ella, como los alcaldes que no se reeligieron, dejará el cargo para ceder el paso a los nuevos gobiernos, también emanados de Morena.

PRENDEN VELITA

La resolución del Tribunal Electoral de Colima, que anuló la reelección del morenista Elías Lozano, quien ya había obtenido su constancia de mayoría, abre en Baja California y concretamente en Rosarito, la esperanza en el equipo del candidato independiente Fernando Serrano García, quien interpuso un recurso para anular las elecciones en esta localidad, por causas muy similares. Y es que Rosarito es el único municipio en el Estado que fue impugnado por los resultados electorales, no por lo cuantitativo sino por lo cualitativo. En Colima la constancia de mayoría fue retirada por los magistrados, al considerar que se violó el principio de imparcialidad y equidad, luego de que Lozano Ochoa, no renunciara al cargo para reelegirse como alcalde del municipio de Tecomán y que además, al no separarse del puesto hizo campaña en días hábiles y utilizó recursos públicos, para ello. En esencia, la denuncia presentada por Serrano García se basa en esos conceptos para fundamentarse y si bien, se espera que el Tribunal Electoral del Estado de Baja California rechace la petición, se dice que al haber un antecedente, se abre la posibilidad de que el tribunal federal, con sede en Guadalajara, al menos estudie la demanda interpuesta. Por lo pronto, y debido a esa denuncia, todavía no hay mucho movimiento entre los ediles que ganaron la elección el pasado 6 de julio y los que integrarán el nuevo Cabildo e incluso, ni siquiera se ha definido si la panista María Ana Medina, formará parte del cuerpo edilicio, pues aún continúan los jaloneos con la perredista Mayra Espinoza, quien contendió por la primera posición, de la Alianza Va por BC y que se pretende desconocer