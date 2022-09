Coleccionistas

Yo soy coleccionista de radio antiguos, esto empezó hace más de 20 años, cuando abrí mi escuela de locutores y en un lugar llamado “Los Globos” en Ensenada vi un local que tenía un radio muy antiguo de bulbos fabricado en 1928, recuerdo que me costó 350 pesos y para mi fue una ganga y de ahí no he parado de comprar. También he tenido la fortuna de que amigos y alumnos me han regalado varios.

Una amiga me dijo que cada vez que llega a mí un radio antiguo, debo hacer un ritual (incienso y agua bendita) en el cual debo pedir permiso a los anteriores dueños y agradecer que haya llegado a mi casa o mi oficina. Imagínense cuántas historias, cuántas canciones captaron esos aparatos receptores de ondas hertzianas, ¿cuántas voces, cuántas noticias a nivel mundial?

Dependiendo de la profesión que tenemos, es como vamos adquiriendo objetos que tienen que ver con nuestro entorno, es como los fotógrafos que coleccionan cámaras antiguas y hay personas que les encanta tener caballitos tequileros en su alacena.

Discos de vinil, cassettes, juguetes, también son de los objetos que la gente atesora, así como llaveros de destinos turísticos, gorras, tazas, pins, camisetas y calcomanías de esas ciudades. Yo por lo regular acostumbro comprar imanes para mi refrigerador de las ciudades que he conocido en los últimos años, o bien, amigos que saben que colecciono me los han traído de los países que han visitado.

Hay chicas que aun conservan sus muñecas “Barbie”, la doctora, enfermera, la mamá, la turista, entre otras. ¿Quién de ustedes las tiene en sus cajas originales? Esas tienen un gran valor sentimental y económico en la actualidad, así como películas de Disney en formato VHS y en DVD.

Entre mis cosas, tengo la película de “Selena” en VHS y ahora que se cumplan 30 años de su fallecimiento, quizá pueda venderla a un coleccionista de hueso colorado y me alcance para un viaje, bueno, todo puede pasar no? Timbres postales, billetes de lotería, platos de cerámica fina, cubiertos de plata, poncheras, televisiones, revistas, comics, corchos de vino y recientemente bolsas de mandado ecológicas, también forman parte la colección de muchos de ustedes que me están leyendo.

Muchas gracias por su espacio, los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa, que tengan excelente fin de semana.