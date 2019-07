“Herradura que chapalea es que clavo le falta”.

– Mi suegra

¿Qué es el coaching? ¿realidad o farsa? Hoy te quiero compartir 10 tips sobre este interesante método y también un par de advertencias sobre el abuso que algunos de ellos han hecho en perjuicio de una técnica tan delicada.

1.- Aprende a diferenciar entre un coach, un asesor, un consultor, un mentor o un terapeuta. Son cosas similares pero con grandes diferencias.

2.- El coaching es una metodología basada en la ontología, en el estudio del ser, con una técnica muy concreta enfocada en dar significado a las cosas para que las personas puedan ejecutar sus proyectos con precisión.

3.- El coaching, como toda metodología, es un proceso ejecutivo que lleva años en perfeccionarse y te recomiendo que sea unpsicólogo o semiólogo quien lo pretenda dar. La razón es muy sencilla: el método requiere de aplicar instrumentos para analizar procesos mentales. Mucha gente toma un curso de PNL (Programación neurolingüística) o un diplomado en Coaching y montan una agencia, despacho o consultorio.

4.- No existen los coaches de vida o de negocios. La metodología solo es una y lo que tal vez existe son personas con amplia experiencia en ciertas áreas.

5.- Existe mucha basura como en toda profesión, hay personas que dice hacer coaching cuando en realidad son motivadores de Facebook o personas que no tuvieron éxito en su carrera de antes pero que ahora tomaron un curso, se leyeron un audiolibro y ya, en el mejor de los casos alguien les siguió la onda, le atinaron a un proyecto bueno y como magia se convirtieron en coaches.

6.- Cuidado con las “certificaciones internacionales”. Las redes sociales han producido coaches al por mayor vendiendo talleres u otorgando el título a través de dizque asociaciones profesionales. De verdad ten cuidado, el coaching verdadero es mucho más que motivación, frases bonitas o fotos inspiradoras. Recuerda: el coaching es un método basado en años de experiencia y jamás garantizará algo sin la complicidad ética y disciplinada del coach y coachee.

7.- El marketing ha seducido a muchos profesionistas al punto de abusar de mecanismos de comunicación como las redes sociales para caer en la charlatanería o la motivación barata.

8.- Cuídate de los coaches que muestran su imagen como gurús, millonarios o grandes exitosos. Ojo: tanta felicidad publicada, tanto elogio, tanta frase motivacional y fotos inspiradoras son síntomas de un potencial charlatán. Un coach es la persona más discreta y prudente del mundo, es un administrador de procesos mentales, no porrista de Instagram.

9.- El coach trabaja hacia el interior de las personas y todo proceso lo aplica de forma única y personal, no grupal. Checa antes si el coach tiene casos de éxito y si no los tiene entonces tal vez sea un buen mentor o asesor, pero no coach.

10.- Peligrosos los programas de “3 niveles” como esos que se anuncian en redes sociales, son una farsa, son una combinación de superación personal comunitaria mezclada con sicología, new age y algo de técnicas de comunicación en donde mucha gente queda emocionada al inicio, pero vulnerable al final por la irresponsabilidad de quienes manipulan los procesos reales del coaching.

Advertido estás. Que tengas un bonito día.

* El autor es director de Testa Marketing, investigación de mercados.