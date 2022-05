Chemys se afirma

La escuadra Chemys es la que está mandando en el torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana, aumentando su delantera como líderes en el standing.

Con su victoria a costillas de Atléticos, llegaron a diez los Chemys y tienen un tropiezo.

Vaquero; que se impusieron a Royals, se colocaron en el segundo lugar, con 7-2, dejando en el tercer puesto a sus víctimas, que son dirigidos por Israel Velázquez, uno de los peloteros a los que está dedicado la presente competición y que para mostrar tienen marca de 7-3.

En una feria de batazos, Leones cayeron ante los Toros y se fueron hasta el cuarto lugar, con7-4, con 5-4 de los Bulls y los Osos del Cetys Universidad, que sucumbieron ante la Academia González, pusieron su marca en 4-4.

Ya con marca perdedora, Panadería Santa Cruz, con 4-5, 3-4 de Academia González, 3-7 de Atléticos y 1-7 de Cardenales, la escuadra que comanda Maylo Peña, con mucho pelotero joven.

Los Venados, que tiraron la toalla, siguen acumulando derrotas y están invictos 0-10.

Nos dimos una vuelta por los campos del circuito colorado y en el Luis García y Horacio Verdugo había más aficionados que en el partido que hicieron los INDEstriales de Otay y Bucaneros de Los Cabos, choque correspondiente a la temporada de la Liga Norte de México.

Por cierto, esta semana habrá juegos de los INDEstriales ante Freseros de San Quintín y en el estadio del Cerro Colorado verán acción los Toros de Tijuana, que reciben a los Saraperos de Saltillo, con quienes empezaron a jugar el martes y a los Algodoneros del Unión Laguna, de viernes a domingo.

Los astados no tuvieron mucha suerte en la semana de gira, en Monterrey fueron barridos por los Sultanes, aunque consiguieron dos triunfos sobre los Acereros del Norte, en Monclova.

También nos dimos una vuelta al Salvador Sierra Vera, saludamos a Freddy Guevara y nos dijo que estaba malito Ramón Sánchez Cruz, presidente de la Liga Municipal.

Ahí mismo, en La Cabina del Terror, le hicimos una llamada telefónica al Colorada, quien dijo sentirse mejor y recuperándose de la operación a que fue sometido.

Volviendo con el circuito colorado, el encuentro que mejor luce, al menos en el papel, el próximo domingo, es el que sostendrán los líderes Chemys y Leones, qué según los enterados, es el equipo que tiene la nómina más alta de los conjuntos que están participando en la actual temporada. Están programados en el Ángel Camarena Romo, por la mañana y en el choque vespertino, Toros tienen colgada la etiqueta de favoritos para vencer a Atléticos.

La doble cartelera del Luis García tiene los choques Cetys-Royals y Panadería Santa Cruz ante la Academia González.

En el Horacio Verdugo anuncian el encuentro de Vaquero ante los Cardenales.

Nos vamos a regresar también con los INDEstriales, que tuvieron el tino de invitar al Maestro Loreto Calvillo Yañez para que lanzara la primera bola del juego que se celebró el día en que se conmemora el Día del Maestro.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes y hasta aquí los dejamos…por hoy, ya hay casos de coronavirus, de nuevo, en el país y para que no nos toque, hay que seguir usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no hay que relajarse.