Check List Práctico de Marketing

La semana pasada estuve hablando sobre lo que podemos esperar dentro de los tres primeros meses al empezar una colaboración con una agencia de marketing, suponiendo que todo esté en orden y le damos “play” a una campaña de captación de leads. Pero ¿qué significa “que todo esté en orden”? porque es fácil suponer que nuestra empresa o marca es candidata a empezar con una estrategia de marketing, generalmente llegan con mucho entusiasmo a contratar “redes sociales”, pero de ahí a publicar una campaña (invertir en Ads) ya sea en Facebook o en Google, hay todo un check list con el que cumplir. Hoy les preparé un resumen para darles un contexto de lo que se trata: 1. Diagnósticos y Auditorías, lo primero es saber dónde estamos parados se necesita hacer una serie de diagnósticos o auditorías para obtener la información necesaria y empezar, por ejemplo revisamos: capital Humano, calidad en el producto y calidad en el servicio; después hacemos un diagnóstico de marca, revisamos las redes sociales propias y de la competencia; También aseguramos los activos digitales, cuentas, accesos y contraseñas a todas las redes sociales, herramientas, sitio web, hosting ¡todo! es más, hasta le damos una checada al registro de marca. Terminamos haciendo el ejercicio de determinación de Buyer Persona. 2. Set Up Herramientas básicas, revisamos que es lo que ya tiene configurado, por ejemplo: Google My Business, CRM, gestores de correos electrónicos, Business Suite FB, cómo se comunica con sus clientes ¿tal vez WhatsApp Business?, revisamos la comunicación vía e-mail ya que tiene que ser institucional, y si no cuenta con eso, les proporcionamos un manual para el uso correcto del e-mail corporativo. 3. Sitio Web, esta es la pieza mas importante de todas, porque es nuestra presencia en internet, pero debemos de saber en qué condiciones se encuentra y si ya tiene lo mínimo indispensable para cumplir con el objetivo: Google Analytics, Google Search Console, Optimización del sitio web, Live Chat, Integraciones de Redes Sociales, Integración de CRM y sobre todo una prueba de funcionalidad, porque una cosa es que lo tenga instalado y otra muy distinta que funcione correctamente. 4. Set Up Herramientas de colaboración en línea, son indispensables para asegurar nuestra comunicación digital, una vez que usted comprenda lo productivo que es utilizar estas herramientas no va a creer cómo su empresa ha podido vivir sin ellas, aquí le dejo las más comunes: Google Drive, Trello, Canva; también revisamos qué procesos de comunicación interna se pueden automatizar ¡vaya! revisamos hasta el procedimiento de levantamiento de minuta de las reuniones. Muy importante la comunicación en tiempo real con streaming: Zoom, Google Meeting, son las más usadas. Todavía me falta hablarles de la gestión y administración de redes sociales y de los indicadores y métricas, todo esto se tiene que resolver antes de contratar una agencia. Se que es mucha información, que le parece si le preparo el check list indispensable de marketing y lo descarga gratis de mi sitio web www.marcelamexia.com ahi le voy a poner un gran botón rojo descargable. Búsqueme en mis redes sociales y platiquemos. * La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing