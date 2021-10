Chamuscada

Alojados en mi memoria “de largo plazo” están múltiple episodios de mi excitante juventud. Por ejemplo, recuerdo con gran nitidez las veces que estuve en la discoteca Baby'O, en donde no me da pena confesar experimenté mayúsculos reventones, Por ello, me causó gran impactó ver el video de cuando unos hijos de su mal dormir derramaban combustible para chamuscarla… La verdad no sé qué tan avanzadas vayan las averiguaciones y si miembros del crimen organizado sean los culpables o no; pero tuve un enorme desazón viendo como se provocó la quemazón. ¡Qué poca ma-nera de exterminar lo que para mí -y quizá para muchos- constituye todo un símbolo! Sí, sí, perfectamente sé que hay muchos temas muy importantes y algunos extremadamente delicados como para que yo banalice con mis cuitas del rocanrolero / discotequero que -aunque usted no lo crea- desaforadamente fui… Pero, viéndolo bien, si es pertinente escribir sobre tal siniestro porque no sólo fue la devastación de un lugar; sino un gran atentado contra la actividad turística, porque el video del incendio se vio aquí, allá y acullá lesionando la imagen no solamente de Acapulco; sino de México entero. Por causa del COVID y durante 18 meses, los dueños mantuvieron cerrado y en buen estado el Baby'O y ya se veían próxima la fecha para reabrirlo. Pero tres malhechores siguiendo las órdenes de quién sabe quién lo incendiaron aniquilado la fuente de trabajo para 80 familias y el gran atractivo para miles de turistas y visitantes como en su momento lo fueron Ringo Starr y su seguro servidos, comparación que solo se justifica porque ambos fuimos bateristas ¡? LA PALABRA DE HOY: CHAMUSCAR Tal vez le sorprenda saber que chamuscar es una palabra de origen portugués al igual que 'flammaesco' que proviene del latín 'flamma' / llama, ambas relacionadas con lo que se quema. Aunque, en estricto rigor, chamuscar como tatemar es “quemar sólo por fuera”. Ahora bien, la palabra de hoy también tiene un sentido metafórico que se puede utilizar, por ejemplo, cuando alguien hace el ridículo, así decimos que fulano y perengano “se chamuscaron al meter la pata”. DE MI BIBLIOTECA: FAHRENHEIT 451 Novela de Ray Bradbury publicada en 1953 y hecha película en 1966, cuenta la insólita historia de un cuerpo de bomberos, identificados con el anagrama F451, quienes tenían la aberrante misión de quemar los libros. La hipotética y descabellada razón para incinerar libros hasta convertirlos en cenizas es que las autoridades les atribuían la intranquilidad e infelicidad que experimentaban los humanos al leerlos. Para evitar que “la gente pensara por sí misma por causa de la lectura”, los libros debían ser exterminados. Ahora bien, el argumento de la novela no es tan inverosímil en la realidad porque hoy en día la gente se pasa horas viendo la televisión en lugar de leer un buen libro... El personaje central de nombre Montag, quien tiene una esposa hipnotizada por la televisión; conoce y se enamora de otra mujer que le cambia la vida al hacerle ver la importancia de los libros. Él decide abandonar el cuerpo F451 y en represalia le chamuscan su casa.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.