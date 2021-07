Cessa optimista por cambio a los Rojos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Tras toda derrota hay una buena lección”… Anónimo.

-o-o-o

** El mexicano, Luis Cessa, de 29 años, está muy contento con el cambio que lo ha llevado de los Yankees a los Rojos, porque supone va a estar más en la acción. Tiene record de 3-1, 2.82… ** Guerrilla en el clubhouse de los Marineros, contra el gerente-general, Jerry Dipoto, porque mandó al as del bullpén, Kendall Graveman, a los Astros, a cambio del infielder Abraham Toro y el relevista Joe Smith. “Dipoto no sabe lo que es ganar, porque ni ve nuestros juegos. Lo que hace en su palco es jugar beisbol fantasía” dijo uno de los peloteros…

** Los agentes de Shohei Ohtani, C.A. Sport, esperan firmar contrato para 10 años, por 400 millones de dólares. El pitcher-slugger está firmado hasta 2022, esta temporada por tres millones y la siguiente por cinco millones… ** El basquetbolista, Lebrón James, cobró el año pasado 65 millones por anuncios publicitarios. Ningún bigleaguer ha recibido más de nueve millones por tales servicios en una temporada. Ohtani seis millones este año…

-o-o-o-o“Si tu esposa te dice que está haciendo ‘cosas de mujeres’, ¡mucho cuidado!, podría estar chocándote el carro”… Dick Secades.-o-o-o**

La gente del Juego de Estrellas produjo en Denver un descomunal rebrote del coronavirus. Hay alarma general… ** A los descendientes de aborígenes les convenía más que el equipo de Cléveland se llamara Indios. En nada los ofendía y era una buena promoción. Ahora serán Guardianes, porque en inglés, Guardians (Gardians), suena parecido a Indians… ¡Digo yo, ¿no? ** En homenaje a la posposición pandémica, el Comité Olímpico logró retrasar en Japón, el tiempo mundial en un año, porque todo allá se identifica como “Tokyo 2020” no 2021. O sea, que en territorio japonés, yo estaría en mis juveniles 91 años y no 92… ** La mayoría de los peloteros de los Dodgers han pedido a los oficiales del equipo que no reciban de vuelta a Trevor Bauer, enjuiciado bajo acusación de entrarle a golpes a una dama a quien, se supone, debía disfrutarla sexualmente… ** A los Dodgers 2021 les ha ocurrido todo el mal posible. Ahora, Mookie Betts está lesionado con inflamación de una cadera…

** El habanero, José Borrero, short stop de 20 años, ha bateado en triple A, Louisville de los Rojos, para 309, seis jonrones y 24 impulsadas, mejor que como lo hacía en doble A…

-o-o-o“Soy delantero… No futbolista, solo vendo delantales”… Yanny Lagueles.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por "el deporte vuelve a unirnos".