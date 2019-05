Cero y van dos

Sin duda alguna, la ahora ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González-Blanco Ortiz-Mena (ufff), ha de estar pensando que las redes sociales no son tan benditas porque, en menos que canta un gallo, la tumbaron de su puesto como un castillo de naipes.

Todo esto empezó la mañana del viernes pasado, cuando el vuelo 198 de Aeroméxico iba a salir de Ciudad de México a Mexicali, pero una misteriosa llamada ordenó al piloto esperar a González-Blanco Ortiz-Mena quien iba retrasada.

De esta manera, el vuelo que debió despegar a las 9:30 horas, partió hasta las 10:08, cuando la entonces titular de Semarnat abordó.

Lo más curioso de todo esto es que en las “benditas” redes sociales trascendió que el piloto notificó a los pasajeros la causa del retraso: Una orden de la Presidencia de la República.

Así que cuando la funcionaria todavía no aterrizaba en Mexicali las redes sociales ya hervían con el incidente.

Y menos de 24 horas después, ante la andanada de críticas, González-Blanco Ortiz-Mena decidió renunciar al cargo, con el argumento de haber fallado al recibir privilegios, porque, dijo, “Los servidores públicos debemos ser los primeros en poner el ejemplo”.

Sobre quién hizo la llamada, si fue o no desde la Presidencia, obvio que no será reconocido, puesto que una de las características de Palacio Nacional, es no reconocer los errores o simplemente culpar a otros.

Pero detrás de esta renuncia, hay quienes señalan que González-Blanco Ortiz-Mena aprovechó el incidente para abandonar el gabinete de donde no encontraba cómo salir, después de haber sido rebasada con la terrible contaminación de los incendios forestales en el país que casi asfixian a los habitantes de Ciudad de México.

Sea como sea este es otro quebranto para el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, porque apenas en la semana había salido Germán Martínez de la dirección del IMSS, tras denunciar los recortes del presupuesto a machetazos, para poder la Cuarta Transformación allegar recursos a sus programas prioritarios, donde parece ser no entra la salud pública.

Y como parece será costumbre, nadie salvo el Presidente es indispensable, porque unas horas después de las renuncias ya había relevo. En el caso del IMSS Zoé Robledo y en Semarnat se perfilaba ayer a Manuel Velazco Coello, que es especialista en ser sustituto en los cargos públicos.

Alistan cierres

Los candidatos a los distintos cargos de elección popular y sus equipos alistan los cierres de sus campañas, pues el próximo miércoles ya es el último día en el que pueden pedir el voto.

Después de ese día, deberán retirar su propaganda electoral y aguardar hasta el domingo 2 de junio, en que la ciudadanía bajacaliforniana elegirá.

En la contienda se juega la gubernatura de BC, las cinco presidencias municipales, así como la renovación del congreso, hay 17 distritos en disputa y dependiendo de los resultados saldrán los legisladores por representación proporcional y plurinominales.

Los candidatos a gobernador ya empezarán desde hoy a tener cierres en algunos municipios, para así poder acompañas a los que van de su partido por las alcaldías.

Los encampañados hacen, en estos días, sus últimos esfuerzos por mostrar su mejor cara, hablar sobre sus propuestas y hacerle ver a la gente porqué consideran que merecen el voto.

A diferencia de elecciones pasadas, como que en ésta llegó el cansancio de haber tenido apenas el año pasado otra campaña, en la que incluso en algunos casos son los mismos equipos los que participan.

Y es que han estado deslucidas, no han prendido del todo y no mucha gente se muestra interesada en las mismas.

Y mientras algunos partidos han tenido apoyos de figuras a nivel nacional que han venido a acompañarlos a pedir el voto, hay otros que ni un espaldarazo público han recibido.

Ojalá, que a pesar de las campañas apagadas, la ciudadanía se haya informado y acuda en una semana a las urnas para emitir su voto razonado.

Por lo pronto, habrá qué esperar qué hacen de diferente los partidos y sus equipos para los cierres en estos días.

Mientras tanto, en el Instituto Electoral Estatal, que preside Clemente Custodio Ramos, ya están a mil por hora con los preparativos de la jornada.