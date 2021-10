Casi $ 10 mil cuesta boleto de S. Mundial

-o-o-o-oLa pregunta de la semana...: Hasta hace más de medio Siglo, los equipos que ganaban más juegos en la temporada, iban a la Serie Mundial. ¿Recuerdas cuándo comenzaron los playoffs?

La respuesta...: En 1969 partieron las Ligas en dos Divisiones cada una, y comenzaron las Series por los títulos de la Nacional y la Americana, a máximo de cinco juegos. Mets ganaron a Bravos, Orioles ganaron a Blue Jays y la Serie Mundial la ganaron los Mets… Las seis Divisiones y los dos playoffs por Liga, comenzaron en 1994.

Dodgers inflación.- El boleto más económico que venderán los Dodgers, si llegan a la Serie Mundial, costará, 518 dólares, para una localidad llamada preferred reserved 54. Ahora, el más costoso, será el de Lexus Dugout Club 63, nueve mil 282 dólares. Con eso le doy la vuelta al mundo en poco más más de 80 días… Digo yo, ¿no?...

Asunto de octubre.- El boricua de San Juan, Kiké Hernández, ha sido lo más brillante de la postemporada. En sus primeros nueve juegos, conectó 19 incogibles, cinco jonrones, nueve impulsadas, en 41 turnos. Y él dice…: “Me estoy divirtiendo en cantidad. Octubre es el mejor mes para jugar al beisbol”…

Lanzar no es conocer el juego.- Orlando Hernández se ha convertido en un gran hablado de tonterías. Lanzar para home no quiere decir que se entienda bien el juego. Por ahí le cayó encima a Dave Roberts por el juego que no abrió Julio Urías, quien lo relevó en el tercer inning. Pues, está muy equivocado Hernández, Roberts sabe mucho más que él, y aquello fue una buena estrategia, para incomodar a la ofensiva contraria…

-o-o-o“La FIFA podría prestarle dinero hasta a Estados Unidos”… Joseph McKadew.-o-o-o-oPoder de habla hispana.- Miguel Cabrera es el único en la historia, líder jonronero en las postemporadas de dos equipos, Tigres con nueve y Marlins con cuatro. Otros latinoamericanos mejores jonroneros por equipo en postemporadas, Bernie Williams, Yankees, 22; José Altuve, Astros, 20; Albert Pujols, Cardenales,18; Nelson Cruz, Rangers, 14; Randy Arozarena, Rays, 11; Edgar Martínez, Marineros, ocho; José Canseco, Atléticos, siete; José Bautista, Blue Jays, seis; Juan Soto, Nationals 5; Orlando Arcia, Cerveceros, cuatro...

-o-o-o-o-o-o“Aquel gobernante ordenó apretarse el cinturón, pero nadie tenía con qué comprar el cinturón”… Armandina Cisneros de Uslar.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.