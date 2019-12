Casa de BTS en México

Hace un par de días la tienda official de BTS en México abrió sus puertas y como todos lo contemplábamos, asistieron cientos de Army (Así conocidas a las fans del grupo), quienes desde temprano hicieron fila para ser las primeras en realizar sus compras y además empezar sus sesiones de fotos en increíbles escenografías relacionadas a los videos musicales del grupo.

El nombre de la tienda es “HOUSE OF BTS” y esta es una tienda de mercancía creada sólo para su venta directa y hasta ahora no cuenta con venta en línea, de hecho muchos de los productos son limitados así que solo los que asistan a la tienda oficial serán portadores de ropa, útiles escolares, protectores para celular y artículos relacionados a los nuevos BTS DOLLS mini, quienes también están a la venta y además nos podemos encontrar con sus versiones grades para así tomarnos miles de selfies.

También están varias locaciones de (MIC DROP, IDOL, Boy With Luv) para tomarnos miles de fotos de recuerdo, una pantalla gigante para ver sus videoclips y la cereza del pastel es una parada de autobús similar a la de la portada del disco You Never Walk Alone, en donde cientos de fans hasta ahora han dejado miles de mensajes para cada uno de los integrantes, quienes el próximo año visitarán nuestro país.

Un dato curioso es que esta es la tercera tienda que abre en el mundo, ya que la primera está en Corea, la segunda en Japón y ahora la tercera en México, pero si eres fan del grupo y eres de CDMX visítala ahora mismo ya que sus puertas solo estarán abiertas hasta el 26 de enero, dado que son tiendas de temporada y no se sabe cuándo volverán a abrir otra edición distinta, lo que sí está claro es que el número de ventas que se realicen será un pilar para que en un futuro piensen en traer otras ediciones ya que la “HOUSE OF BTS” solo está disponible una vez por país, eso quiere decir que no estará en ninguna otra parte de México.

Y a diferencia de las tiendas situadas en Corea que son de hasta dos pisos o como la de Japón que está dentro de un centro comercial, la de México es parecida a la segunda ya que está en el Lago Zurich 245, Puerta 5 de Plaza Carso en CDMX y la entrada no tiene ningún costo, el acceso es gratuito, pero en el día de la inauguración tuvieron que pasar de 50 personas en grupo, ya que como se contempló asistieron cientos de Army

Por otra parte el mismo 13 de diciembre cientos de fanáticos postearon fotografías asistiendo al “HOUSE OF BTS”, para que ninguna Army se quedara sin ver la maravillosa casa de BTS en México, ya que aunque la temática sea la misma, hay algunas diferencias, pero al final nos lleva a momentos maravillosos que solo se podrán vivir una vez, ahora cuéntame tú, ¿Visitarías la HOUSE OF BTS?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.