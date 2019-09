Carta desde El Más Allá por Leroy (Satchel) Paige

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Viejo es solamente quien cree haber vivido ya lo suficiente” … Leroy (Satchel) Paige.-

Mis queridos lectores: Ya conocen mi resumé. Lancé numerosos juegos en las Ligas Negras, de invierno y algunas otras, pero en Grandes Ligas menos de lo que deseaba, porque llegué tarde, a los 42 años, en 1948.

Nada de eso me impide asombrarme por los números de los tres mejores en efectividad de todos los tiempos. Son los únicos bajo dos, cuando bajo cuatro, todo es bueno.

Yo dejé en Grandes Ligas 3.29, y en los otros lares 2.89. Cy Young, ganó sus 511 juegos con 2.63.

Por eso, lo que estos tres han puesto en la historia, es inalcanzable. Es que les anotaron menos de dos carreras en cada nueve innings que lanzaron:

Ed Walsh tiró para efectividad de 1.82, en dos mil 964 innings y un tercio, entre 1902 y 1910. Su record, 195-126. Y es el Cy Young de la efectividad, es decir el líder de todos los tiempos, aparentemente imbatible, con todo y que cada record es impuesto para que lo superen. A Ed lo elevaron a Cooperstown en 1946.

Y, me parecía imposible, que haya un par más con efectividad bajo dos.

Addie Joss permaneció en Grandes Ligas entre 1902 y 1910, para dibujar efectividad de 1.89, después de tirar para home dos mil 327 innings para record de 160-97. Lo elevaron a Cooperstown en 1978.

El tercero es un caso lamentable con el nombre de Jim Devlin. Su efectividad fue de 1.90 con mil 405 innings lanzados, entre 1873 y 1877 para record de 72-76.

Pregunta lógica: Si era tan bueno, ¿por qué solamente cinco temporadas?... Pues, porque se vendió a los apostadores en algunos juegos y lo execraron del beisbol de por vida.

Murió el 10 de octubre de 1883, a los 34 años. Durante los siete años que permaneció execrado, suplicó muchas veces de rodillas que le permitieran regresar al beisbol.

Cuando hablen de efectividad, recuerden estos tres nombres. Muy lamentable lo de Devlin, pero sus números son históricos.

Abrazos porque los quiero… Satchel.

RETAZOS.- ** El centerfielder de los Yankees, Aaron Hicks, de quien se esperaba reapareciera esta semana, no podrá jugar en el resto de la temporada, porque la lesión del codo derecho persiste. Hicks cobra por esta campaña seis millones 285 mil 714 dólares, y firmó una extensión de su contrato a comienzos de este año, por 64 millones hasta 2025… ** El mánager Dave Roberts (Dodgers), hijo de un negro estadounidense y una japonesa, tiene paciencia y gracia asiáticas. Sacó a Clayton Kershaw, en un quinto inning, por lo que el pitcher le entró a patadas a un filtro de agua. Los reporteros le preguntaron después a Roberts, a lo que respondió: “El pie de Kershaw está bien. Ahora, el filtro fue pasado a la lista de los lesionados”.

