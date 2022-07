Cárcel para quien no denuncie un delito

“Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad.”

Por las redes sociales y noticieros de internet nos enteramos de una noticia que llama la atención por dos razones: una, la pena tan alta, 23 años y dos, que la sentencia fue por que tres personas “no hicieron nada para denunciar un delito”.

Así es como nos enteramos de la noticia “El 17 de mayo de 2021, Joshua, Mauricio y Damián, jóvenes que pernoctaban, se involucraron en una riña. Al mismo tiempo, a unas cuadras, ocurrió un homicidio con arma de fuego por el que ahora ellos han sido sentenciados a 23 años de cárcel.

El argumento del juez para la sentencia fue que ellos no hicieron nada para denunciar el delito.

A más de un año de permanecer internos en el Reclusorio Oriente, pues los delitos de homicidio calificado y robo agravado ameritan prisión preventiva oficiosa, sus abogados, familiares y la asociación Ednica -con la que tenían un vínculo previo mediante su centro comunitario en la Ciudad de México esperan que la apelación promovida por su defensa ante la sentencia resulte favorable para los jóvenes de 24, 30 y 22 años.

Tres jóvenes en situación de calle fueron sentenciados por no denunciar un homicidio que no cometieron y del que tampoco tuvieron conocimiento hasta que las autoridades los detuvieron por una riña callejera ocurrida en otro sitio”.

En entrevista, Salvador Herrera, abogado de los jóvenes, relata que después de los hechos, el camino legal ha mostrado una serie de errores cometidos por la Fiscalía capitalina, así como “una confusión armada” en la que no existen pruebas de que Joshua, Mauricio o Damián hayan tenido o disparado un arma.

La defensa afirma que existió abuso de la fuerza desde el momento de su detención, y ellos resultaron ser “los culpables perfectos” por sus condiciones de vulnerabilidad. Además, ante la falta de evidencias, el asunto llegó hasta el absurdo legal de asegurar que su responsabilidad recae no en su participación directa, sino en no hacer nada frente al hecho.

Sin tener mucha información respecto a los hechos acontecidos, pero entendiendo claramente que se envía un mensaje muy directo por parte de los administradores de la Justicia; las personas que no hagan nada para denunciar el delito serán severamente castigadas con altas penas de cárcel.

La otra realidad es que no siempre es fácil denunciar un delito; existen factores que no permiten hacer una adecuada denuncia: el temor es uno de ellos, pero un temor fundado ya que el crimen organizado cobra y cobra caro a quien los denuncie; otro factor es la impunidad ante las diferentes autoridades, ya que existe la incertidumbre de que la persona no sea castigada y al salir libre cobre venganza; otra puede ser que el responsable se apegue a un criterio de oportunidad y pronto salga libre. Ante estas posibilidades agréguese el estado de indefensión que tienen los testigos de un hecho delictivo.

Duro mensaje, pero difícil situación para un denunciante.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.