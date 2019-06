Capital Humano y el "employee branding"

He trabajado con marcas con base en frontera y sus departamentos de recursos humanos (capital humano o desarrollo humano...ya ve que los nombres van evolucionando) siempre están haciendo circo, maroma y teatro para contratar, lo viví en Nogales, Cd. Juarez, Tijuana pero ahora, lo siento generalizado, incluso en Phoenix, Arizona se quejaban de lo mismo: las empresas están robándose talento de la competencia y es un círculo vicioso sin fin, parecería que no hay trabajo, pero creo que lo que está pasando es que no hay perfiles adecuados, en nivel técnico sobre todo. En México o tienes maestría o no tienes estudios...o al menos es lo que he visto ¿qué hacer?





Una forma distinta de reclutar en 3 pasos:





1. Comunícalo: Además de los esfuerzos de comunicación off line que hacen las empresas, una herramienta muy útil son los anuncios en Facebook ¡si! hacer tal cual una campaña publicitaria para enterar a los prospectos de nuestra oferta laboral, ojo, si se va a animar a hacerlo tiene que segmentar muy bien, configure por lo menos treinta temas de interés así no desperdiciará presupuesto en mostrar su anuncio a personas que no aplican.

2. Logística: Prepare su landing page (o página de aterrizaje), es a donde los va a llevar al hacer clic en su anuncio, esa página tiene que mostrar los detalles, los requisitos que se solicitan así como los beneficios que se están ofreciendo, además de un formulario para que envíen sus datos; es muy importante que muestre el teléfono a donde ud. quiere que llamen, y por favor el número que sea en texto vivo (que no sea imagen), el 77% del tráfico de internet se lo lleva el smartphone* así que lo mas probable es que abran su anuncio en el celular, al hacer click los llevará a su landing page y si ud. le muestra el número telefónico son mas altas las probabilidades que hagan clic ¡y marquen!

3. Seguimiento: no le llamaron, pero si dejaron sus datos de contacto ¡comuníquese! pero antes, tenga preparado lo que les va a decir, sobre todo tenga en cuenta la disponibilidad de horario para las entrevistas. Si con todo lo que ha hecho no le llegan prospectos, entonces no dirigió sus anuncios correctamente, revise su configuración, la ventaja de hacer publicidad digital es que uno puede cambiar los anuncios en cualquier momento, puede hacerlo a prueba y error. Obvio, si tiene donde asesorarse ¡mejor!





¿Sigue sin contratar? ¿qué pasa si después de “enterar” a los candidatos, no se obtienen resultados? ¿por qué no quieren trabajar en su empresa? aquí mi estimado, es donde necesita hacer un ejercicio de introspección que los que nos dedicamos a esto le llamamos “endomarketing”, seguramente su “employee branding” tiene problemas.

Cuando el empresario, director, jefe o dueño del changarro entienda que su primer cliente es su colaborador -su empleado- entonces tendrá posibilidad de éxito, le explico: la publicidad mas efectiva es la de boca en boca, WOM, word of mouth según sus siglas, el chisme pues, dígame usted ¿qué cree que dicen sus empleados cuando le preguntan por su trabajo? ¿o por usted?, los empleados son los que tienen la información de primera mano, saben lo que pasa en la empresa y sobre todo ¡en que se equivoca! piense por favor… el recurso humano es lo mas importante en una empresa, así que deje de ser candil de la calle y cuide a sus empleados, porque un empleado feliz ¡es mas productivo! si no lo hace por buena onda, hágalo porque es negocio.

*Fuente: Amipici





* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.