Cancelación de RFC

Con la serie de modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2022 está el tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) llegando a la edad de 18 años, este trámite será obligatorio.

No obstante, este proceso no generará obligaciones para los jóvenes siempre y cuando no tengan una actividad que les genere ganancias, por lo que pueden estar en la alta del RFC con la leyenda en la constancia de situación fiscal que dice sin obligaciones fiscales. En caso contrario, en el supuesto de que este tenga algún ingreso, se le daría de alta con actividad empresarial, ya sea que tengan un negocio, empresa o estén laborando bajo contrato para una empresa.

Esta medida es –según lo señalado por la fiscalizadorapara que los contribuyentes cumplan con los deberes fiscales correspondientes, sin embargo, la autoridad está capacitada para cancelar el RFC bajo una serie de supuestos, que van ligados a los cambios en temas fiscales que la autoridad ha promovido para este 2022.

Los nuevos motivos por los cuales la autoridad fiscal puede cancelar el RFC son los siguientes:

•Que el contribuyente no realice actividad en los últimos cinco ejercicios fiscales

•Que durante este periodo no se emitan comprobantes fiscales

•El no contar con obligaciones pendientes de cumplir •Por defunción del contribuyente

Así las cosas, es importante que se mantenga actualizada la clave, ya que si se desempeña alguna actividad económica y no se emiten facturas por esto se puede ser acreedor a algunas sanciones, no obstante, si se pasa por alguna situación de las primeras 3 situaciones anteriores aún se puede recuperar el RFC.

Para poder recuperar tu RFC es necesario el presentar un aviso de reanudación de actividades, el cual ayudará a estar al corriente con el pago de impuestos y declaraciones periódicas.

Para obtener este aviso debes de ingresar al portal del SAT y seleccionar la opción “Trámites del RFC”, posterior a esto debes de seleccionar “Actualización en el RFC”, después debes de presentar el aviso de reanudación como persona física e iniciar sesión con tu RFC y contraseña.

Es importante destacar que si se desempeña como profesionista o se tiene algún negocio debe renovar la e.firma para poder expedir facturas, ya que con esto se evitará multas que puedan ir hasta los 90 mil pesos.

Además, es necesario recordar que, en caso de algún deceso de familiares, se deberá darlo de baja del padrón de contribuyentes, ya que, de no hacerlo, el SAT seguirá notificando sobre sus deberes fiscales, incluyendo el pago de impuestos mediante la declaración anual.

Por último, resulta importante señalar que para dar de baja a un familiar del padrón, para poder hacerlo se debe de acudir a las oficinas del SAT durante el mes siguiente del deceso, este trámite es gratuito y puede realizarlo alguien cercano de la persona fallecida.