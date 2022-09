Cambios en la Radio Local

Sorpresa, tristeza y reacciones negativas causó hace unos días un video subido por la locutora Romina Valdés en sus redes sociales, en el cual comentó que su programa “Romina Contigo”, salía de la programación de Radio Latina, después de 16 años al aire.

Inmediatamente el video fue compartido por sus fans, páginas muy visitadas en nuestra ciudad como “Yo amo Tijuana” y por medios informativos como Frontera.

La noticia se regó como pólvora, yo pensé... Será una estrategia para elevar el rating? Y no fue así, que pena que algunos directivos sigan pensando como si estuviéramos en la década de los ochenta donde defendían firmemente la postura de que la estrella de la radio era la misma radio como nombre, su música y no los locutores.

Eso ya no aplica, la gente queremos escuchar voces, sentirnos acompañados, una buena programación musical, va de la mano con el talento de quienes están detrás del micrófono. Romina tiene miles de seguidores, queda un hueco difícil de llenar porque al público que sigue fiel, le gusta el formato romántico.

Siendo realistas, la mayoría de la gente que escucha la radio tiene arriba de 30 años, es un público que no creció escuchando reggaetón y urbano, por lo cual, no entiendo por qué esta emisora de corte pop, insiste en programar este género musical que no es del agrado de la audiencia local y súmale que usan los mismos jingles e identificaciones de hace más de 15 años, se siente enfrascada la estación, como dentro de una cápsula del tiempo.

Es increíble que no exista respeto por los radioescuchas, que si bien, los cambios son buenos, entonces trabajen en equipo para que el beneficiado sea principalmente la audiencia, como por ejemplo, FM Globo 99.3, también hizo cambios, unos buenos, otros no tanto.

En el caso de esta emisora me gustó que metieron en la programación canciones en inglés que fueron un éxito hace 20 ó 30 años, es muy agradable escuchar canciones con las que crecimos muchos, así que felicidades a su programador Eduardo Zamora, que mezcla hits ochenteros y noventeros, con uno que otro actual.

Lo que si de plano no me agradó fue que hayan cambiado de horario a Magally Rosas, su público ya estaba acostumbrado a ella, deberían quitar mejor al Doctor César Lozano, ya sus temas de superación están muy reciclados y estirados, Harry muy bien por las mañanas al igual que Evi González, que con su programa “Si ese tiempo pudiera volver”, nos hace muy agradable el trayecto a casa.

Terreno libre para apoderarse del rating nocturno tiene esta emisora de MVS Radio, aunque del horario vespertino lo dudo mucho porque metieron a la locutora Nazul y siento que no cuadra mucho su voz para el concepto, pero hay que darle chance. Otro detalle que me causa conflicto es que otras emisoras como Pulsar FM 107.3, insistan en tener al aire conceptos que vienen desde Estados Unidos como “El show de la Chiquibaby”, que no cuaja con nuestro contexto, nuestra forma de vida, en fin, para eso tenemos opciones y podemos cambiarle a la radio cuando queramos.

Gracias por su espacio, los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj, en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa, hasta la próxima semana, que disfruten mucho su fin patrio y coman mucho pozole, sopes, tostadas y tacos dorados.