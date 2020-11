Cambios en el Tjebc

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) puso de nuevo al Instituto Estatal Electoral de Baja California a trabajar en los lineamientos para el proceso interno de selección de candidatos y precampañas.

Esto luego de que determinara que los lineamientos establecidos para las elecciones de 2021 en los que se eligen diputados, alcaldes y gobernador no daban certeza jurídica.

Señalaron los magistrados Leobardo Loaiza y Jaime Vargas que el Instituto Estatal Electoral de Baja California limitaba la libertad de expresión de una forma que va “más allá” de los parámetros que señala la Constitución.

Ahora el Ieebc deberá emitir un nuevo acuerdo, en el que se tomen en cuenta todas las observaciones señaladas; ahora si que el Instituto Electoral está trabajando horas extras sin un consejero Presidente, en lo que el INE repone el proceso de selección ordenado por las autoridades judiciales.

Mala estrategia

Una de las áreas importantes y estratégicas de las organizaciones, incluidos los gobiernos, es la de Relaciones Públicas, que sin duda dice mucho de ellas, pues en sus eventos y actos se refleja de alguna manera su armonía o funcionamiento.

Cuando inició esta Administración Municipal, Diana Ruvalcaba fue nombrada como directora de Relaciones Públicas, sin embargo, al parecer no es lo suyo o no pudo con el paquete, pues, dicen, no podía con las actividades y otras áreas terminaban echándole la mano.

Además, con frecuencia se llevaba llamadas de atención que terminaban pagando las personas de su equipo, a quienes regañaba de mala manera.

Aseguran que no sabía de los protocolos o jerarquías, y que tampoco se preocupó por aprenderlo, lo que se vio reflejado en actos oficiales en los que, incluso alguna vez llegó a pedir que izaran la bandera a toda asta porque estaba mal puesta, según ella, cuando en realidad se encontraba a media asta por tratarse de un día de luto.

Total que a Ruvalcaba la removieron del puesto y la acomodaron en la Secretaría de Desarrollo Económico, de donde al final terminó saliendo.

El caso aquí es que se comenta que ahora que está fuera del 23 Ayuntamiento, le ha pedido a algunos empresarios que la regresen a su puesto.

Además, comentan que Ruvalcaba se ha dedicado a tirar indirectas a la directora actual y criticando que no tiene experiencia, cuando dicen que la realidad es que Yasmin Medina es licenciada en Comunicación y es candidata a maestra en especialidad en Comunicación Política, además de que ha trabajado más en esa área, sin hacer aspavientos.

Dicen que Ruvalcaba además de querer volver al Ayuntamiento, aún fuera se siguió ostentando como funcionaria municipal cuando ya no lo era, lo cual solo habla de su fallida estrategia.

Lista de candidatas

Quien fiel a su tradición volvió a lanzar directas e indirectas durante su “Jornada de la Paz” fue el gobernador Jaime Bonilla Valdez, que este domingo visitó la colonia El Ciprés en la capital del Estado.

Durante su discurso oficial en el evento no dudó en lanzar flores a la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien nuevamente mencionó como posible candidata a la gubernatura del estado, así como lanzar señalamientos directos a quienes no han trabajado a la par del gobierno estatal.

Por cierto, que también sorprendió al mencionar a las posibles candidatas para la gubernatura del estado por morena en 2021, resaltando en primer lugar a la alcaldesa mexicalense, Marina del Pilar, pero también a la secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez.

También puso en la lista a la síndico procuradora de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa y la diputada Monserrat Caballero Ramírez como posibles candidatas, si Morena decide que en Baja California vaya una mujer a la gubernatura.

Ahora sólo falta que el partido saque la convocatoria para ver quienes son los que se apuntan en las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio, pero que el proceso electoral estará comenzando el próximo 6 de diciembre, es decir en poco menos de un mes.