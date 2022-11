Cambios en Comunicación de Rosarito

Tal y como se había comentado en este espacio, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Rosarito, David Chirinos, fue retirado del cargo luego de que se registraron muchas quejas en contra de sus políticas de comunicación, que tenía incómodos a varios de sus funcionarios.

En su lugar, ya está más que puesta Mariana López Ramírez,

quien se desempeñaba en el área de comunicación social de la Sindicatura en Tijuana, pero quien ya había sido jefa de prensa del Ayuntamiento de Rosarito, durante el periodo de Javier Robles Aguirre.

Seguramente su tarea no será sencilla, ya que en las últimas semanas se ha tundido duro y tupido a la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, por aquello del “cobro de piso”, que según se dice es propiciado directamente por sus funcionarios y que trascendió a medios nacionales.

Así que limpiar la imagen de la Alcaldesa no será nada fácil, sobre todo porque las denuncias aunque sean soterradas, siguen saliendo a la luz pública. Por cierto, según se comenta en los corrillos del ayuntamiento de Rosarito, hasta el momento López Ramírez no ha podido tomar posesión del cargo ya que el ahora ex director de comunicación, que por cuatro años ostentó el nombramiento, no ha podido terminar el proceso de entrega recepción al que se le obliga por ley, pero por lo pronto todo está aún más parado en esa área.

ACCIDENTE MOJADO

En redes sociales circula un video donde un automóvil, donde viajaban cuatro empleados de la Secretaría de Bienestar Estatal en Ensenada, se accidentó de regreso del informe de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Algunos usuarios manifestaron su preocupación debido a que en el video se observa a dos de ellos tirados en la carretera, sin embargo, lo que ocurrió fue que una llanta se les reventó, el conductor perdió el control y chocó, según testigos, cuando bajó a revisar qué había pasado sufrió un desmayo y el resto de los pasajeros también tuvieron una fuerte impresión. Posteriormente, tres de ellos fueron trasladados a un hospital privado y otro al hospital general, sin embargo únicamente presentaron lesiones leves y se reportan estables,

Según una fuente cercana el vehículo no era de la dependencia, sino de uno de los empleados, por lo que están viendo si reciben algún tipo de apoyo porque fue pérdida total.

FESTEJARÁN POR LO ALTO

Los que estarán hoy de manteles largos, son los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que preside actualmente Jorge Figueroa Barrozo, pues festejarán su 75 aniversario.

Para conmemorar esta importante fecha, tendrán un concierto de Emmanuel en el museo del Trompo.

El concierto en su mayoría fue privado, aunque sí sacaron a la venta boletos, debido a que se trata de un lugar grande. Los boletos, aún disponibles, se pueden comprar en las instalaciones de Canacintra Tijuana o en compratusboletos.com.

QUIERE SOBRESALIR

Comentan que a Enrique Ramírez Lucero, encargado de la atención al migrante en Tijuana, ya se “le hizo bolas el engrudo”, por querer capitalizar políticamente el tema de los migrantes venezolanos, al grado que ya lo dejaron solo las demás instancias de Gobierno por su afán protagónico.

Primero, el funcionario municipal le dijo a la Alcaldesa que se aventara con el albergue del campo deportivo Reforma, pero no avisó a sus superiores que para poder recibir apoyo federal, tenía que seguir varios pasos.

Primero, extender una carta a la Secretaría de Bienestar Federal, dirigida a la Secretaria Ariadna Montiel Reyes, para que a su vez el delegado federal único Jesús Alejandro Ruiz Uribe, baje los apoyos en especie.

Dicen que en el Gobierno del Estado, Catalino Zavala, ha sido prudente y ha dicho que si bien es importante la coordinación, también el Gobierno del Estado, tiene que seguir el protocolo para bajar recursos económicos.

Sin embargo, hay quienes dicen que Ramírez Lucero, todos los días se pronuncia como paladín defensor de los migrantes, pero en el hecho ha generado discordia entre las instancias de gobierno cuando el objetivo final debe ser una coordinación sin pleitos ni intereses personales.

Recientemente el delegado Ruiz Uribe mostró documentos ante medios de comunicación como la Secretaría de Bienestar ha pagado más de 5 millones de pesos de luz a los albergues de Mexicali así como entrega de víveres y despensas.

También ha dicho lo importante que es el que las autoridades soliciten el apoyo, por la vía de la formalidad asimismo a los albergues que atienden migrantes, porque a final de cuentas son los que pagan las consecuencias ante estas actitudes.