Cambio de liderazgos

El Partido Movimiento Ciudadano hizo cambios a nivel nacional en sus liderazgos siendo elegidos como coordinador nacional, Dante Delgado Rannauro, mientras que como Presidencia del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo.

Esto se dio en el marco de la convención Nacional Democrática del Partido por lo que los líderes del partido en los estados estuvieron presentes, por lo que se pudo ver a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; Samuel García, gobernador de Nuevo León; y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Mientras que por Baja California, se pudo ver a a la Coordinadora Estatal, Bertha Sánchez Lara, quien estuvo acompañada por Alcibiades García Lizardi, Presidente del Consejo Estatal, Daylín García Ruvalcaba, diputada local y representantes populares de Movimiento Ciudadano en los Ayuntamientos.

Será en 2024 cuando se den las próximas elecciones en Baja California, por lo que serán los actuales líderes quienes definan las estrategias, hay que recordar que en las pasadas elecciones afortunadamente para el partido no hubo daños fuertes tras el cambio de candidato a Gobernador de última hora.

CRISIS

Varias son las escuelas que se mantienen sin clases, ni virtuales y mucho menos presenciales, esto debido a los paros que realizan sindicatos de maestros los cuales suman dos meses sin clases, y al acercarse las vacaciones de fin de año, todo indica que pudieran regresar a clases hasta el 4 de enero.

En total serían 3 meses sin clases, lo cual afecta principalmente a los estudiantes que harán la transición de Primaria a Secundaria y de Secundaria a Preparatoria, quienes tendrán que realizar exámenes. Incluso algunos maestros han recomendado a los padres de familia y estudiantes que busquen clases particulares para no verse tan afectados en el aprendizaje. Habrá que ver si ya con la toma de nota del dirigente de la sección 2 del SNTE, Juan Enrique Villanueva Villa hay una solución a la falta de clases, ya que a final de cuenta los estudiantes son los más perjudicados ya que la pandemia vino a afectar la forma de impartir clases y si además no se imparten pues el problema se maximiza.

MENOS DELEGADOS

Se dice que algunos Súper Delegados recibirán su último aguinaldo este mes y que regresando en enero ya no serán necesarios en los cargos que hoy ostentan. Ya se ventila que habrá cambio de delegados de Bienestar en Ensenada, siendo casi inminente la salida de Ezequiel Gutiérrez, no por malos manejos, sino más bien porque ya no cuenta con un respaldo político a nivel nacional, no obstante, aunque todavía no suena ningún nombre para el puesto ya hay varios funcionarios municipales que se están apuntando pues al parecer, el sueldo que viene con ese cargo no es nada despreciable, además de ser una posición que permite destacar públicamente al ser el responsable del manejo de los programas sociales del Gobierno Federal.