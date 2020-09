Cambio de aires

Luego de parar por varias administraciones y mantenerse en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en Baja California, Guadalupe Jackes Contreras, se movió algunos kilómetros y cambió de Estado para ahora tomar el cargo de Administradora de la Aduana de San Luis Río Colorado, Sonora.

La mexicalense egresada del Instituto Tecnológico de Mexicali ha ocupado cargos en administraciones federales, panistas, priistas y ahora de Morena, por lo que ha logrado mantenerse en la función pública a pesar de los cambios de partido.

La nueva administradora de la aduana en San Luis Río Colorado fue recibida por el alcalde de dicha ciudad y si bien se mantiene en el sistema tributario mexicano, la encomienda será diferente en una de las aduanas que más problemas ha representado en los últimos años.

El agua

Los problemas del agua entre Chihuahua y Texas mantiene con un poco de incertidumbre a la autoridades de Baja California, ya que si bien el estado recibe el agua del Río Colorado, el principal temor radica en que si México incumple con el tratado, Estados Unidos haga lo mismo.

El tema del agua tiene su origen en Chihuahua, donde campesinos han impedido que se envíe al vecino estado de Texas en la Unión Americana y esto ya originó que el gobernador de texano, Greg Abbot, enviara una carta al secretario de Estado de Esrados Unidos, Mike Pompeo, señalando que el Gobierno de Chihuahua no se ha cumplido con lo acordado.

En Baja California, el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua, Salomón Faz Apodaca, asegura que es imposible enviar agua de Baja California a Texas, pero el problema no sería dicho envío, sino que los Estados Unidos dejaran también de mandar agua.

Para el 2021, ya se tiene una disminución en el envío de agua para México del Río Colorado, luego de que bajaran los niveles de la presa Hoover, debido a que también hay sequía en los Estados Unidos, como medida para ahorrar el líquido.

Por su parte el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, fue claro al señalar que los compromisos se deben cumplir y dicho tratado está firmado desde la década de los 40 y de no cumplirse, México tiene más que perder de lo que pueda ganar.

En la mira

En el Gobierno Municipal de Ensenada, encabezado por Armando Ayala Robles, suma a la fecha no pocos casos de presunta corrupción en funcionarios de primer nivel, como el ex director de Desarrollo Económico, Fernando López Mac Gregor, quien no ha podido explicar que pasó con los 16 millones de pesos que estaban destinados a la plataforma de digitalización de trámites, o el caso del ex director de Bienestar Social, Eduardo Vega Zamora, quien presuntamente pedía "moches".

Sin embargo, dicen que la próxima en ser investigada podría ser la ex directora de Desarrollo Urbano, Matilde López Chávez, por presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de licencias y permisos para el desarrollo de proyectos por parte de empresarios vinculados a las cúpulas