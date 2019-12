Cambian de nombre

El PES seguirá siendo PES, sin embargo, en lugar de ser el Partido Encuentro Social, que ya perdió su registro a nivel nacional, ahora buscan ser Partido Encuentro Solidario.



A través de un comunicado, el dirigente del PES local y actualmente diputado federal por lo que fue el PES nacional, Héctor Cruz Aparicio, informó que están buscando constituirse como partido político.



Para ello, ya están realizando asambleas a nivel nacional y según esto solo les faltan 10 para cubrir los 300 distritos federales, aunque el requisito de la autoridad electoral es que sean 200.



Cruz Aparicio destacó que el organismo se encuentra renovado en su membresía y en Baja California cada asamblea ha rebasado los 400 integrantes, requisito establecido por el INE.



“Desde su origen el PES en Baja California, y particularmente en Tijuana, ha tenido una fuerza y apoyo social que le ha permitido mantenerse vigente entre los ciudadanos; y a pesar del tropiezo del 2018, estamos confiados en que volveremos a estar en la boleta electoral”, señaló Cruz Aparicio a través de un comunicado.



Cabe recordar que el PES logró tener representantes en el Congreso del Estado y en el de la Unión.



En 2018 al ir en alianza con Morena, PT y el Partido Verde, los votos en lo individual no les alcanzaron para mantenerse como partido, así que perdieron el registro.



Por cierto, la política que ahorita está de boca en boca, Cynthia Gissel García Soberanes, fue diputada federal por el PES.



Además, este extinto partido que está por resurgir también ha sido el que abanderó a Julián Leyzaola Pérez en su búsqueda por la Alcaldía de Tijuana.



Así que, si logran el registro de nuevo con ese nombre modificado, seguramente será el que lleve al teniente coronel en la tercera búsqueda por la Presidencia.



Preocupan hundimientos

En los últimos días se han registrado incidentes marítimos bastante lamentables, desde la desaparición de seis pescadores en inmediaciones de Isla de Cedros, de los cuales fueron rescatados dos, y recientemente una embarcación que naufragó en Bahía Todos Santos y en la que presuntamente viajaban 13 personas, de las cuales fueron rescatadas tres con vida y cinco ya fallecidas.



En ambos casos, la Secretaría De Marina Armada de México, a través del personal adscrito a la Segunda Región Naval, realizó acciones para salvaguardar a vida humana de los tripulantes.



Sin embargo, en el caso de los 13 tripulantes que naufragaron, la Marina señaló que se trataba de una embarcación recreativa, lo que ha generado dudas como si portaban chalecos salvavidas o si las embarcaciones recreativas están cumpliendo con las normas de seguridad.



Mucho se ha especulado que en realidad la mayoría de estas embarcaciones que han atravesado este tipo de incidentes están relacionadas a migración y piratería, pero hasta el momento la Secretaría de Marina no ha querido especificar nada al respecto y se lavaron las manos con un comunicado que a la letra dice:



“Los protocolos y normatividad para que una embarcación se haga a la mar están establecidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual es de dominio público. Por lo tanto, todos los propietarios de embarcaciones con matrícula deberán cumplir y observar los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento de esta ley. Nuestra misión es salvaguardar la vida humana en la mar, es por ello que al recibir una llamada de emergencia acudimos a atenderla sin importar la bandera de la embarcación o la nacionalidad de los tripulantes. Determinar su estatus migratorio no forma parte de nuestras atribuciones, por lo que serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones pertinentes”.



La escueta respuesta por parte de la Segunda Región Naval, no los exime de involucrarse en el tema, ya que no ha sido uno o dos rescates en lo que va del año, la cifra se desconoce pero se estima que son más de diez y hasta el momento no se ve coordinación entre la Marina y Capitanía de Puerto, únicamente se avientan la bolita unos a otros, por lo que un grupo de reporteros de distintos medios han estado exigiendo una rueda de prensa en la que participen las autoridades competentes para dar un informe detallado al respecto.