Caen los favoritos

En la primera jornada de play off del torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana hubo sorpresas y cayeron tres de los favoritos para pelear por el cetro de la justa dedicada a Clemente Rincón.

Por cierto, la directiva del circuito escarlata, a manera de homenaje, dio el honor a Clemente de hacer el lanzamiento de la primera bola. En el terreno de juego, Tigres dio el primer zarpazo a los Guerreros, quizá la mayor sorpresa de la postemporada, Y es que los Guerreros fueron el equipo más ganador de la ronda regular y los felinos avanzaron a la postemporada en octavo lugar, incluso con marca perdedora. San Ysidro Imprenta fue sorprendido por Publicidad Márquez, una escuadra que se repuso de un mal inicio de temporada y ahora están para pelearle de tú a tu a cualquier equipo. Cardenales, el conjunto que comanda Maylo Peña, fue superado por los Royals, a quienes no sería nada raro verlos, una vez más, disputando la corona del circuito rojo. Panadería Santa Cruz, otro de los cuadros con etiqueta de llegar a la final por el cetro, superó a los Leones y por blanqueada. Las series fueron pactadas a ganar cinco partidos, así que hay oportunidad de reponerse. Y si de sorpresas se trata, el seleccionado de Rosarito, que estaban casi en el hoyo, fueron a los dominios de Ensenada Rural y les ganaron los dos encuentros. Con estos resultados se hace necesario un séptimo encuentro para definir al monarca del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza, el federado, el de la normatividad. La Liga Municipal de Tijuana realizó la primera jornada de su torneo oficial 2021- 2022 y en el béisbol de categoría Mayor, le abollaron la corona al campeón defensor Bañuelos y Compañía. En un buen encuentro, Aztecas derrotó a los monarcas vigentes al son de 3-1 y en otro partido, Correcaminos fueron mejores que Marineros, a quienes se impusieron 10-4. En otros frentes, Brewers batieron a Sultanes al son de 8-1 y Tomateros dieron cuenta de los Mets, esos Mets, de Marco Bonillas, que tendrán una difícil salida el domingo de enfrente, ya que les programaron juego ante Bañuelos y Compañía. El talento joven que tienen los clubes de la Liga Mexicana de Béisbol verán acción en la justa invernal, en una temporada que inicia el próximo 19 de octubre. Se jugará por zonas y en la Norte participan Acereros del Norte, el equipo de Monclova, Algodoneros del Unión Laguna, Sultanes de Monterrey y Saraperos de Saltillo, que ya anunciaron como su receptor para la próxima campaña de la LMB a Carlos Mendivil. El tijuanense tuvo tremenda campaña con los Mariachis de Guadalajara y de ahí el reclamo de Saltillo para que vuelva a sus filas y esperamos que no sea para darle pino. Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Pericos de Puebla y un combinado de El Águila de Veracruz y Leones de Yucatán, jugarán en la Zona Sur. La temporada regular, de 30 juegos, termina el 28 de noviembre, para que en una serie de 5 partidos, se defina el campeón, siendo protagonistas los mejores de cada zona. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy, no dejen de usar cubreboca, gel antibacterial y guardar la sana distancia, aunque estén vacunados y los renuentes tienen otra oportunidad para recibir sus dosis, háganlo, por el bien común.