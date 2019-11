Caeli y Yao Cabrera: Todo lo que pasó

El pasado 8 de noviembre las redes sociales estallaron luego de que la youtuber Caeli subiera un video donde cuenta la historia de que otro youtuber la intentó drogar con una bebida, pero el asunto va mucho más allá que eso, dado que sucedieron una serie de acontecimientos que le hicieron daño no solo física sino que emocionalmente, además la mayoría deduce que el agresor es Yao Cabrera.

Caeli cuenta que tras ganar un casting para salir una serie, viajó al país donde se grabaría y luego de que los primeros dos días transcurrieron con normalidad, el fin de semana, un par de “amigos” que residían en ese país la llamaron para salir de fiesta y aceptó ya que no conocía a nadie más.

En la fiesta, dijo, uno de los youtuber se comportó de una manera muy cariñosa con ella, cuidándola de que nadie se fuera a propasar, hasta que el mismo la besó y uno de sus amigos lo grabó para luego publicarlo en redes sociales, Caeli es una youtuber bastante conocida así que rápidamente seria noticia en cualquier plataforma.

Luego de ese suceso, el chico se empezó a comportar de una manera muy extraña, pero ella no le tomó importancia (aunque esa era una alerta), después al siguiente día otro de los amigos del youtuber le habló para invitarla nuevamente a otra fiesta y ella aceptó, pero esta vez ya no se trataba de un antro si no de una fiesta en una casa.

Pasó el tiempo y todo estaba aparentemente normal hasta que Caeli les pidió una botella de agua a sus amigos y Caeli al agarrar la botella revisó si estaba sellada, pero al momento de girarla se dio cuenta que no y traía una especie de polvo.

Ella no podía enfrentarlos porque no sabía qué estaban dispuestos a hacer y les reclamó como si fuera un juego, diciendo “Ay, los cacheee que me querían poner algo en mi bebida”, a lo que ellos contestaron que no, que se trataba de un mal entendido, (cuando era obvio lo que estaban tratando de hacer), entonces ella trató de salir de la casa para poner una denuncia y tener pruebas, porque si ella iba a la policía sin la botella harían caso omiso.

Caeli terminó en el patio de la casa para llamarle a un amigo y contarle con quienes estaba, por si le llegaba a pasar algo sabrían quiénes fueron los culpables; los chicos empezaron a pelear entre ellos diciendo “que ya alguien más sabia sus identidades” (aquí todos nos preguntamos, ¿Qué es lo que intentaban hacer? ¿Por qué les preocupaba que alguien más supiera de ellos?).

La historia no acaba aquí, los amigos se fueron y ella le marcó a la policía, pero mientras tanto, el resto de las personas que estaban en el lugar empiezan a salir al patio/balcón y la acorralaron hasta llevarla a una esquina, mientras analizaba si no era mejor “aventarse del balcón”, hasta que llegó la policía y rápidamente gritó que ella había sido la que la había pedido ayuda.

Los policías no podían subir, ella tenía que bajar y pasar por todas la personas que la estaban mirando de manera amenazante, al final caminó hacia la puerta y como lo pensante, todos la golpearon y le estaban impidiendo salir, hasta que por fin logró salir y al siguiente día regresó a su casa sin poner ninguna denuncia, ya que la botella ya no la tenía en sus manos.

Tú te preguntaras, ¿Cómo deducimos que Yao Cabrera podría ser la persona culpable? Porque él vivía en el país al que Caeli fue a grabar, porque hace 8 meses estaban juntos en fiestas, por el simple hecho de que él era el que se besó con Caeli en ese entonces y así como estas hay muchas pruebas más, solo basta ver el historial de polémicas que tiene hasta hoy para darte cuenta que él es capaz de hacer todo por fama, ahora cuéntame tú, ¿Crees que Yao sea el culpable?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.