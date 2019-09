Abraham Lincoln el 16º presidente de los Estados Unidos de América, es un verdadero héroe de la historia estadounidense. Sus orígenes humildes de pionero, su ascenso, su desempeño en la abolición de la esclavitud y en la preservación de la Unión lo convirtieron en una figura emblemática de los Estados Unidos de América. Pero, ¿Cómo se abolió la esclavitud?, El acceso de Lincoln a la presidencia en 1861 desencadenó una guerra de secesión con once Estados del sur del país, encabezados por Carolina del Sur, que temían que su política condujera a la abolición de la esclavitud, sobre la cual descansaba su economía agrícola, Estados Unidos estaba inmerso en una guerra que ya había causado cientos de miles de víctimas. Los últimos meses de vida del estadista norteamericano son también los últimos meses de la guerra civil. Lincoln había prometido acabar con la guerra, de igual manera pensaba que tantos muertos deberían servir para mantener unido al país y eliminar la esclavitud en todo y para siempre. Para lograr tal cometido debía hacer una enmienda constitucional y para eso se requerían de dos tercios del Congreso. De acuerdo a sus cuentas le faltaban 12 votos que tendría que obtener de entre las filas del partido opositor. A una docena de congresistas se le ofrecieron cargos para el futuro: serian recaudadores, encargados de correos o funcionarios públicos entre otros, al menos, Lincoln se negó a ofrecer dinero: sólo cargos. Sin embargo después de pactar, disimular o prometer, la realidad fue que la esclavitud se abolió sólo por 2 votos y que se consiguieron mediante la corrupción: ofreciendo cargos, y sólo bajo el cansancio de 5 años de guerra. Esta manera de negociar de Lincoln con los diputados del congreso de la unión y con el afán de terminar la guerra y abolir la esclavitud ha prevalecido hasta nuestros tiempos y ahora se le conoce como cabildeo (lobbying).

En nuestro país ese tipo de negociación no es muy común, ya que los diputados votan en base a lo que les dicte la dirigencia de sus partidos políticos, sin embargo eso ha ido cambiando paulatinamente tanto en el congreso de la unión como en los congresos estatales y aquellos que lo hacen en contrario se les llama traidores, tal vez ya nos acostumbramos a ese ejercicio democrático y eso es lo peligroso. En Baja California eso no es nuevo, muchos exdiputados y algunos de los actuales han conseguido prebendas, sobre todo si algunos de ellos son el fiel de la balanza o el voto número 17. Lo malo es que su decisión la hicieron exclusivamente a título personal sin informarles a quienes votaron por ellos. Recientemente se reformó la constitución para cambiar un artículo transitorio en donde se modifica de dos a cinco años la duración de la gubernatura, por la manera en que se dio la reforma no hay duda de que hubo cabildeo, ¿que se negoció a cambio? Solo los diputados lo saben.

Pronto sabremos si tuvieron razón o no en la reforma constitucional. En BC habrá nuevo gobernador y nuevos alcaldes, tienen la obligación de buscar a los mejores individuos para ser funcionarios públicos, el primer acto de corrupción que un funcionario comete, es aceptar un cargo para el cual no tiene la competencia y experiencia necesarias. Una y otra vez siguen apareciendo personas sin experiencia y además recomendadas y que se dan el lujo de decir que su verdadera vocación es ser funcionario de cualquier nivel y en cualquier dependencia, es decir son todólogos.



*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.