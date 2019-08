CESPT engaña y premia incumplimiento

Cuando el equipo mexicano de fútbol fue goleado 7 a 0 por su similar de Chile, México recibió su peor derrota desde que participa en Copa América y se fue por la puerta de atrás, castigado, humillado, echado a patadas por la Selección de Chile que dio su mejor partido, la experiencia resultó abrupta, dolorosa, inesperada; el sábado siguiente llego “Tavo Valadez” diciendo “que bonito jugó la Selección de México…” todos sorprendidos comenzaron a reír y reclamar, fue ese el momento cuando completo la frase “…con nuestros sentimientos” por supuesto que fue una vacilada más de las ocurrencias de Gustavo.



Este pasaje lo recordé recientemente cuando me enteré que el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) promueve descuentos en el pago de cuentas vencidas de agua, sin embargo existe confusión en la lectura de recibos y el monto que será deducido, la publicidad a través de carteles, anuncios en medios, ofrece un “50 por ciento de descuento en tu deuda, y 100 por ciento en recargos y multas”, especificando que, “debe cubrirse en un solo pago” bajo la leyenda “te ofrecemos descuentos en el pago de derechos por consumo de agua, aprovecha el decreto emitido por el Gobernador del Estado para regularizarte”

La promoción atrajo a ciudadanos atrasados en el pago de derechos por consumo de agua, pero no todos reciben el descuento ofrecido, lo primero con lo que se encuentran las personas que desean regularizarse de sus adeudos de meses recientes es que el descuento solo aplica para cuentas del año 2018 y anteriores.

Premio a la morosidad. Ser moroso significa, en esencia, haberse retrasado en el cumplimiento del pago de un servicio determinado. También se utiliza para hacer referencia a las personas que tienen una deuda desde hace mucho tiempo sin pagar; en este caso concreto si alguien no cumplió con sus obligaciones de paga de suministro de agua tendrá beneficios y ahorro de 100% en recargos y multas, con lo que creo que se fomenta la informalidad en el pago por el servicio; ¿Qué dirán quienes pagan oportunamente y cumplen sus obligaciones?, para ellos no existe beneficio económico, solo el saberse un usuario cumplido.



Por otra parte estos usuarios cumplidos manifiestan inconformidades como el hecho de que existen asentamientos irregulares que no tienen medidor pero si el servicio, no pagan y no les cortan el suministro, a los que si están regulares le suspenden el servicio al retrasarse en el pago; también se les corta más comúnmente a los domicilios particulares que a las empresas y que históricamente quienes tienen un mayor adeudo por el uso del servicio son las propias dependencias gubernamentales sin que se vea suspendido el suministro y los adeudos llegan a ser cuantiosos

Así tenemos que si alguien no paga el servicio de su consumo de agua y genera recargos y multas, el mensaje que se envía es espera una promoción para que te lo condonen, premiando la morosidad.





* El autor es Coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.