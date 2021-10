Burocracia y puentes

El Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, permanecerá cerrado mañana, así como otras dependencias estatales y municipales, porque es día feriado de acuerdo a Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. De esta manera, los usuarios que requieran realizar trámites o necesiten los servicios gubernamentales, encontrarán cerradas las puertas. En los Tribunales estatales las actividades quedan también pendientes para después. En el caso del Poder Judicial del Estado, ya echándole un vistazo más detenido al calendario oficial, se podría recomendar que asesoren a la Secretaría de Infraestructura porque este año son ocho "puentes" laborales los que "construyeron" por causas diversas, claro que aparte de los periodos vacacionales y los días feriados nacionales. Claro que en la mayoría de los casos por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado, también presidido por Fragoso López, se han permutado días de asueto que caen entre semana para pasarlos al lunes, con lo que el "puente" queda mejor que el "pando" de Mexicali. Los días inhábiles con "puente" han sido este año el 1 de febrero, el 15 de marzo, el 3 y el 10 de mayo (éste solo para sindicalizados), el 16 y el 20 de septiembre, el 11 de

octubre por el Día de la Raza que ya ni se festeja y el 25, el 1 de noviembre y el 2 para sindicalizados, así como el día 15, y obviamente el 24 y 31 de diciembre, aunque esos días son vacacionales Por el momento, la ciudadanía debe estar enterada que mañana no habrá actividad en la burocracia judicial y municipal.



SIN LUGAR PARA LOS MUERTOS

La falta de un panteón municipal en Rosarito no es un tema nuevo, pero sí uno que parece olvidado, pues a más de una década de estar oficialmente saturado literalmente ya no cabe ni un alfiler, y es que hasta los pasillos ya son parte de las sepulturas. Rosarito solo cuenta con un panteón municipal, hay otros pero son privados y por lo tanto muy caros, por eso Salvador Ochoa Fajardo, presidente de la asociación “Al Encuentro del Ocaso”, a sus 92 años, sigue dando la batalla para conseguir que se construya un panteón. Durante la administración de Mirna Rincón, se logró que se donara un predio ubicado en la colonia Morelos y se presentó todo un proyecto para que Rosarito tuviera un panteón municipal digno, pero todo se ha quedado en el papel, pues a la fecha sólo fotos del recuerdo de la colocación de la primera piedra quedan. Lo cierto es que morir en Rosarito es una tarea complicada para los deudos, quienes de entrada se ven obligados a pagar por un pedazo de tierra en un panteón privado, lo que no es nada barato o de plano optar por la cremación y después buscar un espacio para depositar la urna. Parece ser que al menos para eso, en el panteón de Rosarito, todavía alcanza, pues no hay para cuando pudieran iniciar las obras del nuevo camposanto y según Don Chava, como mejor se le conoce, nadie sabe ni por qué se echó al olvido este proyecto.