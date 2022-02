Buena respuesta

Medio centenar de jóvenes se dieron cita en el gimnasio de la unidad deportiva José Santos Meza, buscando ser considerados para formar parte del plantel de Zonkeys de Tijuana.

Así, la quinteta local inicia formalmente sus trabajos, de cara a la temporada 2022 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, el Cibacopa, que reanuda actividades, luego que la pandemia los tuvo parados durante dos años.

Bueno, en el 2020 alcanzaron a hacer una semana de juegos, antes de que cancelaran a causa del covid, que, según las autoridades sanitarias, va de salida.

Pudiera ser que eso sea verdad, pues desde el lunes estamos en color verde del semáforo con que miden la pandemia.

De los 50 jugadores que se dieron cita para mostrar sus habilidades, seleccionarán a los juveniles y locales que estarán con los Zonkeys, que buscan su cuarto cetro y así convertirse en la franquicia más ganadora del Cibacopa.

El primer título lo consiguieron cuando Nasser Milanés era la cara visible de los Zonkeys y los otros dos ya con la nueva administración.

Los equipos siempre han tenido juveniles, que por reglamento deben entrar a la duela y para nosotros es novedad que hagan try out para quienes serán los tijuanenses en el quinteto de casa.

16 a 21 años es la edad para los juveniles y los locales son de 22 años para arriba.

Henry Bibby, el coach de los Zonkeys, con vasta experiencia en el baloncesto colegial de Estados Unidos, en la NCAA, se encargó de supervisar los trabajos realizados sobre la duela. Bibby, quien trabajó como asistente en clubes de la NBA, estuvo acompañado de Larry Lesset y Larry Mikan, quienes lo apoyarán en la banca del conjunto local.

Esta misma semana tendrán una reunión de trabajo y decidirán cuáles serán los jugadores que convocarán a la pretemporada y buscar un lugar en el equipo fronterizo.

La temporada del Cibacopa, en la que jugarán sólo ocho equipos, está programada para iniciar el 30 de marzo.

Falta contratar a los jugadores extranjeros, suponemos que ya tienen a varios en la mira.

No es por nada, pero no deberían batallar mucho, ya que en California hay material de calidad para destacar en el Cibacopa. No tendrían que ir muy lejos, cruzando el alambre, en el condado de San Diego pudieran encontrar los extranjeros para reforzar al equipo.

De esa área eran los jugadores que militaban en los equipos del Circuito Mayor de Básquetbol de Tijuana, el Cimaba, competencia de muy alto nivel, para nosotros hasta mejor que el Cibacopa.

Quienes llegaron a presenciar los duelazos que se daban en el gimnasio de la Colonia Libertad, casa del Club Social y Deportivo Olímpicos, estarán de acuerdo con nosotros.

Juan Espinoza y Omar García, por mencionar algunos, jugadores de la selección nacional de México, vieron acción en Cimaba y Zack Jones, éste con experiencia en la NBA.

En su momento, el Cimaba, del que se jugaron nueve temporadas, fue considerado por la Federación Mexicana de Básquetbol, como el mejor torneo del noroeste del país, como lo es ahora la Liga Estatal de Chihuahua.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y aunque estemos en semáforo verde, no está de más usar cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.