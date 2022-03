Borregos y Puercos Llorones

El Congreso europeo rechazó la creación de mecanismos financiados por el estado mexicano por medio de los que se exhibe, estigmatiza y ataca a periodistas y medios de comunicación, que el presidente haya redactado personalmente la respuesta que fue enviada retrata fielmente lo que se vive en el país, un presidente aislado, con una visión geopolítica echeverrista, populista y cerrada; adicionalmente muestra la ineficacia de un gabinete palero, en el que ni siquiera el secretario del ramo, Marcelo Ebrard, es considerado para su instrumentación.

Qué AMLO utilice recursos públicos para la transmisión de sus conferencias en las que ofende, calumnia, miente y amenaza a periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad y ciudadanos que hemos procurado ser un contrapeso es innegable, por ello la condena del parlamento europeo.

Que el presidente se haya referido como “borregos” y “colonialistas” a los diputados que votaron en favor del pronunciamiento es vergonzante y muestra la forma en la que se conduce el país; que los gobernadores de Morena hayan salido con la batea de babas de su pronunciamiento público mediante el cual respaldaron los dichos del presidente, no sólo es indigno, sino una fiel fotografía de políticos chiquitos carentes de ética más allá, de su lambisconería, son tan carentes de dignidad que les importa un bledo reconocer el inmenso daño que se le está haciendo a nuestra gente, convirtiéndonos en un país que acumula muertos, inflación, niños sin medicinas, una pobreza creciente, que renunció a una mejor educación y canceló organismos autónomos que fungían como contrapeso del estado; que combate públicamente a ciudadanos que hemos sostenido diferencias con la “cuarta transformación” y que seguimos en ello. Nuestro estado no fue la excepción; fui testigo de la estupidez y las mentiras que el “Inge” Bonilla hizo durante sus dos años de desgobierno; hasta en ello fue un remedo de López Obrador; el presidente se refirió a los eurodiputados como borregos, Bonilla nos dijo que los empresarios que denunciamos la corrupción de su gobierno y FISAMEX “llorábamos como puercos”, por cierto quiénes ahora no lloran, pero les pesará somos todos los ciudadanos que tendremos menores recursos públicos producto de la estupidez y corrupción de Bonilla; que el poder judicial esté fallando en favor de las empresas y empresarios que fueron extorsionados, ¿Quién responderá por el 20% que Bonilla, FISAMEX, Salomón Faz, Victoria Espinoza y demás cómplices se chingaron de lo cobrado? La sin razón no construye comunidad, ya sea se trate del gobierno federal o de nuestro estado, por ello los dichos de borregos o de puercos llorones son retrato de la estupidez y pequeñes intelectual y moral de nuestros gobernantes. Ojalá ese sea el discurso lambiscón del pasado y no del presente, gobierno del estado o de nosotros, los ciudadanos que debimos ser el motor del cambio y que terminamos siendo cómplices de tanta idiotez. Bonilla no ha querido regresar al senado quesque porque no le gusta la vida en la Ciudad de México; entonces ¿Para qué carajos quiso ser senador? ¡Uff, nos hubiera hecho el favor de quedarse en San Diego, seguro estaríamos mejor! Borregos y puercos llorones, son corolarios de la estupidez y simplismo que condiciona y destruye el futuro de millones en nuestro país, y nosotros, los que podemos hacer que las cosas cambien seguimos sólo quejándonos; nos sobran pretextos, nos faltan pantalones.