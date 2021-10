Bonilla el ‘malapaga’

Cientos de profesores interinos sigues esperando que el gobierno de Jaime Bonilla les liquide lo que les debe, tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación en Tijuana, eran docentes de la CNTE, Sección DI40, claro que les dieron pura morisqueta, porque el Tesorero no los recibió ni les pagó los 200 millones de pesos que deben a 2 mil 500 profesores.

Jaime Bonilla Valdez, quien se dice diferente a los gobernadores panistas está igual que ellos, con enorme deuda con profesores interinos de Baja California, es muy bueno exigir el pago a quien le debe al gobierno o alguna paraestatal, pero es malapaga para a quien le debe. Los profesores han dado su tiempo, inclusive durante la pandemia en la que Bonilla no les coopero para el pago de internet, ya que las clases las daban a distancia.

Es agradable para el mandatario estatal estar hablando mal de quienes no se someten a sus caprichos, no pagan sus cuentas de agua o porque, simplemente lo critican. Claro que tiene sus patiños que le hacen comparsa cada mañana, empezando por el doctor en Psiquiatría, Alonso Pérez Rico, quien diagnostica a funcionarios sobre sus condiciones y esquizofrenias, un ejemplo el caso de Arturo González Cruz y uno de sus empleados que escribe en el chat de la mañanera, que también es colega de Pérez Rico, hablando de Juan Manuel Molina García, diputado presidente del Congreso de Baja California y a quien Bonilla invitó a formar parte de Morena en la entidad y ahora lo aborrece por no cumplir sus caprichitos. Pero no dijo nada cuando le autorizaron los 3 mil millones de pesos del presupuesto, por cierto ¿dónde quedaron?

Una pésima impresión causó el adeudo de más de 168 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, motivo por el cual cortó el suministro de energía eléctrica al acueducto Río Colorado – Tijuana, dejando a la Zona Costa únicamente con la reserva en la Presa El Carrizo, que vergüenza para el gobernador diferente a los panistas que por falta de pago está en riesgo una gran población de Baja California de quedarse sin agua potable, malapaga pues. Según Salomón Faz este problema ya está zanjado, pero la CFE no ha emitido ningún comunicado al respecto, si así fuera tardaría diez días en purgar el acueducto para el envío de agua potable, situación que no le dicen a la gente.

Y qué decir del problema entre el gobierno municipal de Mexicali que encabeza, ahora, Norma Alicia Bustamante Martínez y que le reclama el pago de más de 600 millones de pesos que el Tesorero estatal no ha pagado de las participaciones federales que le corresponden, el lunes pasado quedó de entregar al día siguiente 100 millones y solo les depositaron 58 millones. Esto no incluye los más de mil millones de participaciones federales que el gobierno de Bonilla le debe a su amada Tijuana, amor apache pues, malapaga. Todavía dice de forma sarcástica “si le vamos a pagar a la señora”, disculpe Bonilla, la señora es la alcaldesa de Mexicali y el dinero no se lo debe a ella sino a las arcas municipales.

El pendenciero de La Liber organizó con los alcaldes puestos por él una coalición en la que no invitaron a Norma Bustamante de Mexicali, curiosamente es simpatizante de la actual gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dice que si la invitaron pero reiteró Norma que no la invitaron. Por cierto, en la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador al Estado, lo verás acompañado de Marina del Pilar a quien, públicamente, le ofreció todo su apoyo y a ti, Bonilla, vendrá a rendirte pleitesía por los triunfos de Morena en las tres elecciones pasadas y posiblemente te otorgue un cargo en su administración. Por lo pronto paga lo que debes antes de salir y déjale menos problemas a Marina del Pilar como lo hicieron los gobiernos panistas.

*El autor es Periodista independiente.