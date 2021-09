Bonilla al gabinete de AMLO

¿Y por qué no? Sí, y porque no puede ser secretario de alguna dependencia federal Jaime Bonilla Valdez, si Andrés Manuel López Obrador invitó a gobernadores de otros partidos, como a Quirino Ordaz Coppel, priista y gobernador de Sinaloa o Antonio Echevarría García, panista gobernador de Nayarit. Ambos mandatarios estuvieron gobernando para Morena, bueno en los resultados de la elección pasada así se vio. Jaime Bonilla Valdez, el buscapleitos de la Liber, se ha ganado un lugar en el gabinetazo de López, una de sus virtudes el que Morena haya arrasado en las elecciones de 2018, 2019 y 2021. El único Estado del país en conseguir eso, tiene un importante punto a su favor. Andrés Manuel siempre ha dicho que Bonilla lo apoyó en su proyecto de Morena desde el principio y que es su amigo, así lo expresa cada vez que viene a Baja California y Bonilla no pierde tiempo en devolver las adulaciones, pero ninguno de los dos ha logrado pacificar el Estado. Otro punto importante a favor de Bonilla son las encuestas, la más reciente pone al gobernador tijuanense en tercer lugar, después de dos panistas, pero muy por arriba de la señora Claudia Sheinbaum, una de las personas nominadas a la candidatura a la Presidencia de México por Morena en 2024. Aunque he preguntado a diferentes amigos y conocidos y jamás les han preguntado su opinión sobre Bonilla, ¿qué curioso? Me han comentado que una de las posibles dependencias a las que iría Jaime Bonilla es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal vez por su lucha férrea de la caseta de Playas de Tijuana. Incluso se ha señalado que se la piensa llevar como colaboradora a la Secretaria de Infraestructura Desarrollo Urbano Territorial, Karen Postlethwaite Montijo, quien ha sido,, en mi opinión, la mejor colaboradora que ha tenido Bonilla. La pregunta que me hacen es de que a Bonilla la Ciudad de México, como Mexicali, le provocan malestar, entonces cómo se va ir a trabajar a la Capital de país, les respondo que no se va ir, que le ayudará a López Obrador cumplir uno de los dos puntos o promesas que no ha cumplido, ‘la descentralización de las dependencias federales’, le llevará la sede de la SCT a Tijuana, despechará desde la CESPT, o a lo mejor en otro lado. Una vez estando en la SCT podría convertirse en posible pre-candidato a la Presidencia de México, como también puede colarse en esa lista de suspirantes el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ambos tienen tres años para destacar, uno en crecer la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria y el otro en lograr una amnistía con los partidos de oposición y grupos sociales y sindicales, en pocas palabras estarán en el aparador, a pesar de que la señora Sheinbaum y Marcelo Ebrard les lleven la delantera. Por cierto en una encuesta sobre posibles candidatos a la Presidencia por Morena destaca el puntaje que obtuvo Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas y ex gobernador de Michoacán. Por lo pronto Bonilla está viviendo sus últimos días como gobernador de Baja California. Por cierto si dio el tradicional grito de independencia desde al balcón del Centro de Gobierno en Mexicali, nadie lo acompañó ni hubo público en la explanada, ni siquiera el elotero, pero sí dio el grito, chafa, en sus nuevas oficinas de Tijuana, total, y había comprado la campana.

* El autor es Periodista independient