Bonilla Vs Zulema

Mi padre me decía que a las mujeres no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa, esto para indicarme el respeto que debemos tener a toda mujer, difícil no percibir que, en México, un país que ha navegado por siglos bajo regímenes machistas en los que, aún hoy, se abusa de féminas hasta provocarles la muerte sin importar la edad.

Recientemente en Baja California hemos sido testigos de un enfrentamiento entre el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, y la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, pleito que me hizo recordar a mi padre.

Primero, el pasado 2 de julio, Zulema Adams sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que la alcaldesa le platicó cómo recibió amenazas por parte de Bonilla, al votar su Cabildo (el de Tecate) en contra del dictamen 37, que reformó los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución de Baja California, que determinaba que tanto los alcaldes, diputados y síndicos podrían hacer campaña para su reelección sin solicitar licencia a su cargo.

También le dijo a la magistrada en retiro que hasta su oficina había llegado el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano quien le ordenaba a ella y a su Cabildo que debían votar a favor de la iniciativa que reduciría el mandato del siguiente gobernador de seis a tres años, iniciativa que no fue aprobada por los diputados. Inclusive, dijo Adams Pereyra, que el emisario del Gobernador le había dicho que su reelección estaba en peligro.

No paró ahí, de repente a los días siguientes le llegaron cinco asuntos: 1.- Le cortan en agua del parque Los Encinos; 2.- Le llegó un citatorio de la FGE para responder de una denuncia de la empresa Gasmart, de un adeudo de 2009, cuando Donaldo Peñalosa del PAN era el alcalde; 3.- Llegó un requerimiento del Issstecali que le urgía pagar 900 millones de pesos que el Ayuntamiento de Tecate debía por cuotas de los trabajadores; 4.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos la presionó con revisiones por no contar con las medidas adecuadas ante el Covid-19 y 5.- Que ella (la alcaldesa de Tecate) como su familia han sido seguidos en aparente espionaje.

La denuncia ante la secretaria de Gobernación, ante el propio Presidente de la República y del dirigente nacional de Morena causó en el gobernador Bonilla un coraje que empezó a despotricar contra Zulema Adams. Bonilla, de forma sarcástica, dijo que la Alcaldesa no trabajaba, que no atendía a la ciudadanía “Se la pasa en el salón de Belleza”, él mismo promovió la expresión “Lady Salón de Belleza”.

La alcaldesa, Zulema Adams, acompañada de las senadoras Citlali Hernández Mora y Alejandra León Gastélum, interpuso el lunes 6 de julio, una denuncia ante la Fiscalía General de la República por amenazas de muerte a ella y sus hijos y puso como responsables, si algo le pasa a ella o su familia, al gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario, Amador Rodríguez Lozano.

Claro que no se quedó callado, en conferencia mañanera volvió a arremeter contra Zulema Adams y su “estilista” a la que acusó de estar en la nómina de Tecate. Recibió respuesta de la “estilista” en una carta donde explica lo que hace en el Ayuntamiento y por qué por las tardes se dedica a su otro oficio. Por todo ello a Bonilla Valdez lo han acusado de misógino, ¿será? O ¿le habrá faltado un consejo de su padre?

* El autor es periodista independiente.