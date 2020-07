Blackpink rompe varios récords con ‘How You Like That’

Desde el momento que se anunció el regreso de BLACKPINK, millones de Blink (así son conocidas a las fans del grupo) quedamos perplejas porque había pasado más de un año y dos meses sin que el grupo lanzara ningún video musical y como fue esperado “HOW YOU LIKE THAT” así llamado su nuevo sencillo, rompió récords no solo en Corea del Sur sino también en el resto del mundo.

El 29 de junio se dio a conocer que el nuevo video de BLACKPINK había generado 86.3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas después de su lanzamiento el día 26 de junio en YouTube, así superando el récord anterior que era de BTS con “Boy With Luv” que en ese entonces generó 74.6 millones de reproducciones, además también batió el récord por el estreno más visto con 1.66 millones de espectadores simultáneamente.

Y como era de esperar, llegó a lo más alto de las listas musicales en tiempo real, por ejemplo, subió al número 1 en las listas de Top Songs de iTunes en al menos 64 regiones diferentes, (esto nunca antes había sido logrado por un grupo de chicas), por otro lado, en la lista global diaria de Spotify subió hasta el puesto número 2, lo que las convierte en el grupo de K-pop con mayor clasificación en la plataforma.

Mientras tanto, en Corea del Sur arrasaron con Melon (El sitio de música más grande de Corea) postulándose como número 1 y teniendo más de 100 mil oyentes en la primera hora de su lanzamiento, sin dudarlo este ha sido el regreso más grande para Blackpink y en general para el kpop, ya que nunca antes se habían visto cifras tan grandes para ningún otro grupo.

Además, gracias a su gran popularidad tuvieron la oportunidad de participar en el programa televisivo “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en donde interpretaron por primera vez en vivo la canción “HOW YOU LIKE THAT”, presentando todos sus movimientos de baile a detalle para que todos los blink pudiéramos realizar un cóver de la canción en el futuro o simplemente para poder apreciar todo el esfuerzo que hicieron las miembros para mostrar una coreografía impecable y poderosa.

Es así como BLACKPINK realizó el comeback más esperado del año, que fue dividido en tres partes, la primera, el video musical que se lanzó el 26 de junio, la segunda será entre los meses julio y agosto, pero para septiembre se lanzará su primer álbum de estudio que seguramente será todo un éxito y postulará a las 4 integrantes en lo más alto a nivel musical, además que abrirán muchas más puertas en el futuro para otros grupos de kpop, no solo de entrar a otras plataformas digitales, sino también para colaborar con otros artistas, como sucedió hace un par de semanas con BLACKPINK y Lady Gaga al cantar juntas “Sour Candy” una canción del más reciente álbum de Lady Gaga; ahora cuéntame tú, ¿el regreso de BLACKPINK era lo que esperabas?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.