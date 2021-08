El origen de los “bienes comunes” (Commons en inglés) viene de la Inglaterra medieval, donde los agricultores tuvieron acceso a pastos y bosques de dominio señorial. La “Carta Magna”, impuesta por los barones ingleses al rey Juan en el año 1215, que definía las libertades de las cuales se beneficiaron los miembros del reino, fue modificada en 1225 incorporando un segundo texto denominado la “Carta de los bosques”. Este documento especifica los derechos de acceso de los “comuneros” a los pastos y a los bosques. Los “comunes” son un modo particular de relación social con los bienes materiales o inmateriales. Elementos naturales como el agua o el aire existen como tales y sólo se convierten en comunes cuando una comunidad humana gestiona sus relaciones con estos elementos de manera colectiva, por ejemplo, la distribución de agua para riego en una comunidad. En 1954, el economista y Premio Nobel, Paul Samuelson señaló que una de las características de los bienes públicos es que no son bienes excluibles ni bienes rivales. Un bien es excluible cuando es posible impedir que una persona haga uso de él. Un bien rival es el que, al ser usado por una persona, reduce su uso por parte de otra. Por ejemplo, la luminaria pública no es excluible ni rival porque no se puede privar a nadie de su uso, y su utilización por parte de un individuo no impide ni limita el uso que haga otra persona de dicho alumbrado público. Esta descripción de Samuelson generó problemas en la medida en que algunos economistas aplicaron estos criterios como si fueran características específicas de los “comunes”, confundiendo los bienes públicos con los “comunes”. En 1968, Garrett Hardin publicó un artículo denominado “La Tragedia de los Comunes” donde trata de demostrar que los bienes comunes están condenados, por el hecho de que los usuarios, pescadores o agricultores van primero a comer o utilizar aquello que sale de un bien común antes de hacer uso de sus recursos propios. Según él, recursos como el agua, la tierra, las semillas, los parques y la naturaleza están sujetos al uso depredador y poco eficiente de la población que crece desmesuradamente en el planeta. El mensaje de la “tragedia de los comunes” se interpreta como que la comunidad es incapaz de lograr acuerdos racionales sobre el uso de su propiedad comunal y, por tanto, se debería privilegiar la propiedad privada o introducir a un agente externo, como el Estado a través de la propiedad pública, para alcanzar una gestión eficiente de esos recursos. Sin embargo Elinor Ostrom, politóloga norteamericana, obtuvo el premio Nobel de Economía en 2009 demostrando que los bienes comunes pueden ser controlados eficientemente cuando un colectivo de seres humanos asegura su gestión y su mantenimiento. Ella postula que las comunidades y la gente son capaces de generar sistemas de gestión sostenibles creando consensos sociales para la gestión de los llamados “recursos”. Esta realidad se hace muy visible cuando se analizan los comunes de varios pueblos indígenas que, desde su visión, consideran a la naturaleza como su hogar, como su madre y su base vital, a la cual no se proponen “gobernar” sino más bien convivir con ella y cuidarla. Ricardo Petrella un economista y politólogo italiano, planteó como “bienes vitales, esenciales para la vida, el aire, el agua, el capital bioético, los bosques, el sol, la energía y el conocimiento que deben ser reconocidos como un bien común de la humanidad” François Houtart propuso a las Naciones Unidas, el año 2009, la adopción de una “Declaración Universal de los bienes comunes de la humanidad” que incluye como bienes comunes a la democracia, el multiculturalismo, la lucha contra el cambio climático, y también los servicios de salud, educación, transporte público, electricidad y otros. Cuidemos entre todos los bienes comunes de nuestras ciudades. *- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.