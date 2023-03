Bat boys en las reglas ha ordenado Manfred

BEST SIDE, NEW YORK (VIP-WIRE)

Salía ayer tarde de un restaurant, cuando, al paso, una linda señora me miró fijamente a la cara y preguntó: “Ud. ERA Juan Vené, ¿verdad?…

-o-o-o

UNA LOCURA MÁS. Hasta ahora, lo más notable que había conocido de los bat boys, había sido la personalidad festiva del llamado “Cachorro”, en el estadio Universitario de Caracas, y que los campeones de Venezuela en los Panamericanos de Chicago en 1959, no pudieron llevar a nadie para tales responsabilidades, porque no había con qué pagarle.

Ahora, por orden del comisionado, Rob Manfred, por primera vez en la historia aparecerán los bat boys y las bat girls en las Reglas, con obligaciones y prohibiciones.

Los van a instruir, a dirigir, a obligar, acerca de cómo actuar durante la acción, según consideraciones de Manfred, quien no jugó ni con peloticas de goma.

Manfred anunció: “Major League Baseball will be enforcing new standards for bat boys and bat girls”.

En seguida informó que “los bat boys y las bat girls, recojerán y entregarán bates, pelotas y lo demás rápidamente, para cortar tiempo en los juegos ”.

Es decir, como a lanzadores y a bateadores les pondrán un reloj encima.

Ahora, ¿cuál será la pena si alguno de esos muchachos, la mayoría estudiantes, falla ante los deseos del comisionado?

No se ha informado. Pero sería criminal si le quitaran el sueldito con el cual se ayudan en los estudios.

Manfred, ESPN y FOX deberían inventar otro juego para sus transmisiones, y dejar a las Grandes Ligas como han sido durante más de Siglo y Medio.

DRAMA PRIMAVERAL. En los entrenamientos, los veteranos luchan por demostrar que aún pueden; los que están en su apogeo, para que sigan considerándoles estelares; los novatos, por ganarse el puesto; y los que tienen mal crédito hacen cuanto pueden por cambiar las cosas.

Lo del lanzador derecho de los Medias Rojas, Tanner Houck este año es dramático. Ha lanzado 4.2 innings, le han conectado 10 incogibles, tres jonrones y ha golpeado a tres bateadores.

*El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.

“He estado horrible. Así me califico” dijo ayer Houck en el Jet Blue Park, de Fort Myers.

Houck, quien cumplirá sus 27 en junio, está con el equipo grande desde septiembre de 2020, con record de 9-9, 3.12 y nueve salvados. Y en los actuales entrenamientos, 1-2, 8.31, porque ha permitido 16 carreras limpias en 17.1 innings.

Cobra sueldo mínimo, 716 mil dólares por la temporada, y puede ser agente libre en 2025.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.