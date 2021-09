Balance económico: Lo que hace falta para crecer

A 3 años de la presente administración estamos en condiciones de realizar un “corte de caja”, una evaluación con mayor precisión y profundidad sobre sus resultados. Es ya posible distinguir sus logros y avances, pero también las consecuencias de las decisiones tomadas y los desafíos por venir. Durante el segundo trimestre de 2021, el PIB tuvo un crecimiento real del 19.6% con respecto al mismo trimestre del año anterior; pese a ser una cifra de doble dígito, se trata de un efecto rebote que es insuficiente puesto que aún nos ubicamos en niveles similares a los del año 2016. Al cierre del mes de julio de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un total de 20.2 millones trabajadores asegurados en el IMSS, niveles similares a octubre de 2018. De agosto de 2020 a julio de 2021 se han creado el 71% de los empleos perdidos entre marzo y julio de 2020. Por ello, ante el Paquete Económico para el año 2022 dado a conocer, presentamos 6 propuestas puntuales: El Paquete Económico para el año 2022 puede y debe ser un motor para el crecimiento. Si bien no habrá más impuestos ni aumentos en ellos, eso no es suficiente, se requieren incentivos para el crecimiento y la inversión. Debe crecer la formalidad. Se deben de reasignar recursos para que el Presupuesto de Egresos incluya programas de apoyo para promover la recuperación de empleos formales y otorgar créditos para micro y pequeñas empresas. Más aún, preocupa que la Secretaría de Economía, encargada de la reactivación económica, presente una reducción real del 48.2%. Celebramos el incremento de la inversión pública que propone el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022. Sin embargo, el 3.1% del PIB es insuficiente, debemos de llegar al 5% para que, en conjunto con la inversión privada, la economía crezca y se generen empleos de calidad. Más aún, Se requiere una inversión pública diversificada en sectores como agua, transporte, salud y educación, mismos que han sido olvidados en los últimos años. Se debe, desde la Política Fiscal, promover la liquidez y el fortalecimiento del mercado interno, lo que repercutirá en mayor consumo y, por ende, mayor recaudación tributaria. En el comercio exterior debe ser una palanca. Eso implica aprovechar al máximo el T-MEC y los tratados de libre comercio que México tiene suscritos. La colaboración Público-Privada, es un rubro con enorme potencial, debe permitirse y aprovecharse en rubros de alto impacto económico y social como es el sector energético. Eso permitirá que haya más oferta y menores precios. Hoy, el balance económico de los 3 primeros años de este gobierno tiene como doloroso saldo que haya 3.8 millones de mexicanos más en pobreza, y 2.1 millones más en pobreza extrema, pero tenemos frente a nosotros la posibilidad de revertir esta situación utilizando con responsabilidad, sabiduría y prudencia las herramientas de política económica. La salud y la seguridad son dos rubros que no pueden quedar al margen para que se detone la recuperación. Sabemos que nadie puede solo, por lo que expresamos toda nuestra disposición para colaborar con el gobierno y también para contribuir en las próximas semanas con ideas puntuales al Congreso para enriquecer el Paquete Económico. * El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.