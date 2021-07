Babelismo isleño

Como saga del domingo anterior, esta nueva observación al dictamen # 94 del Congreso del Estado de Baja California, en el cual se enlistan las islas del alto Golfo de California que, de haber estado bajo la jurisdicción del Municipio de Mexicali, se transfieren al nuevo de San Felipe. Como observamos en el Ecoanálisis anterior, se transfieren diez (10) islas, pero en el Mar de Cortés sólo hay ocho. Descartando los bancos de lodo en el desemboque del Río Colorado y que compartimos con Sonora, las mal llamadas islas Montague, Gore y Pelícano, y sin contar a la mayor de todas, Isla Ángel de la Guarda desaparecida del dictamen en cuestión, las islas de siempre han sido y son, desde el Norte, Isla Consag frente a San Felipe. Luego nos trasladamos al Sur hasta el archipiélago de Las Encantadas, con El Huerfanito en la costa, El Muerto (Miramar), Lobos (Lobera, Salvatierra), Encantada, Poma, San Luis y Willard, dentro de la bahía de San Luis Gonzaga. Pues bien, ecológico lector, estamos ante un caso de “babelismo”, como en la famosa torre, donde cada quien habla su propio idioma, resultando, desorden y confusión. Mi estimado amigo y experto en comunicaciones y explorador de la región, ingeniero Jorge Jiménez, llevó a regalarme un mapa nuevo de BenchMark, “Road y Recreation Map”, que apunta a haber sido el consultado por el Congreso para nombrar a las Islas. En él, a la Isla Lobos o Lobera que “Baja California Almanac”, de Las Vegas, llamaba Salvatierra, ahora la llaman El Coloradito. A la enorme Isla San Luis la llama Salvatierra y a Isla Willard, San Luis Gonzaga. Tremendo enredo por la ausencia de una autoridad mexicana. Agradecemos a los americanos sus excelentes mapas a falta de los mexicanos, pero no debemos poner en sus manos la elección de nombres, no sólo de las islas, sino de cualquier sitio en México. Total, tenemos entre manos una docena de nombres, pero en el mar solamente hay OCHO islas en esta región del Mar de Cortés. Sugiero a las nuevas autoridades de San Felipe, convocar a un Simposio para definir, de una vez por todas, los nombres oficiales de estos afloramiento marinos. Que un grupo colegiado de conocedores, analice, escuche y decida los nombres. Dar prioridad a los topónimos originales de la época de la exploración misional, como Salvatierra, Consag, San Luis y San Luis Gonzaga. Luego a los bautizos coloniales, los nombres que los primeros pobladores les dieron en su diaria comunicación. Don Gorgonio Papa Fernández, decía que “El Cholludo” era la casa de la totoaba, se refería a la Isla Encantada, importante por que de ella toma su nombre este archipiélago de “Las Encantadas”, que el dictamen # 94 omite. De cualquier manera, el documento sigue estando equivocado al sumar dos islas que en el mar no existen. No se tuvo el cuidado de contar y ubicar en el mapa la serie de nombres porque hubieran notado que sobran dos. Vea ese mapa en mi FB