BLACKPINK TENDRÁ UN CONCIERTO ONLINE, TODO SOBRE THE SHOW

Durante los últimos meses, Blackpink no ha dejado de sorprendernos, ya que nos lanzaron dos videos musicales y un nuevo álbum que cuenta con colaboraciones de artistas estadounidenses como Selena Gomez y Cardi B, después de eso pensábamos que ya no veríamos más al grupo en lo que queda del año, pero no será así, ya que nos compartieron que harán un concierto en línea que se llama: The Show.

El pasado 22 de noviembre Blackpink publicó un video sin previo aviso en su cuenta oficial de YouTube en donde simplemente aparecían diversos horarios de ciudades alrededor del mundo y cientos de Blink (Así conocidas a las fans de Blackpink) quedamos impactadas porque entre todas aquellas ciudades aparecía Ciudad de México, así que todos tenemos la pequeña esperanza de que en algún futuro piensen en dar un concierto aquí.

Días después publicaron otro video en donde mostraban una placa de YouTube nunca antes vista, parecía una edición solo hecho para Blackpink por la combinación de colores y al final nos invitaban a regresar al canal el día 3 de diciembre a las 11 am (Horario Korea del Sur) y si asociabas el video anterior y aparecía tu zona coincidía con ella, así que todos estábamos seguros que ese día sería una noticia relacionada a la plataforma pero todavía no sabíamos de qué se trataba exactamente.

Hasta que llego el día tan esperado en el que revelaron un tráiler, en el que se muestran fotografías de las idols mientras escuchamos el sonido de Pretty Savage, canción que forma parte de su último álbum.

Más adelante vemos a una persona haciendo serigrafía, que segundos más tarde revelaría ser el poster de The Show, presentando una imagen del planeta Tierra visto desde el espacio y con una corona rosa brillando en la parte superior, tiempo después lanzan otro video más en donde las chicas personalmente anuncian que darán su primer concierto online en vivo, llamado The Show que será el día 27 de noviembre a las 2 de la tarde (hora de Korea).

El concierto será transmitido en la plataforma de YouTube y para poder verlo tienes que comprar la membresía del canal, para ello ve directamente al canal oficial de Blackpink y da click en "UNIRSE", después te aparecerán dos opciones, la primera es el acceso estándar que cuesta 599 pesos y te permitirá ver el concierto en línea, además tendrás un acceso a el Livestream que será una hora antes del concierto más insignias para los chats en vivo y emojis personalizados de las chicas de Blackpink, por otro lado está el acceso PLUS que cuesta 799 pesos y tiene los mismos beneficios anteriores más un detrás de cámaras que estará disponible por tiempo limitado.

Ahora solo queda esperar al 27 de diciembre para poder ver el concierto en línea y disfrutar de todas las presentaciones que están preparando las idols de Blackpink, por ahora lo único que a todos nos deja pensando es si la plataforma podrá ofrecer la calidad que se merece el concierto ya que seguramente habrá miles de blinks conectadas simultáneamente, igual comenta si te gustaría que te hable sobre mi experiencia en una próxima columna, ahora cuéntame tu ¿Sospechabas que Blackpink haría su propio concierto en Youtube? ¿Te unirás para verlo?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.