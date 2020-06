Con la clásica y muy añeja consigna de “ojo avizor”, observo muy atento lo que está pasando en mi país. El encono de muchos ciudadanos en contra del presidente salió a las calles en varios estados de la República en plena pandemia.

Se protestó sin abandonar el medio común de expresión que son las redes sociales; ahora también, a bordo de automóviles (varios de lujo, que yo quisiera tener uno) retando, más que a las autoridades, al coronavirus mientras éste multiplica en forma imparable.

Los manifestantes con cubrebocas se valieron de carteles improvisados y ondearon banderas de México como símbolo unificador, pidieron a claxonazo limpio que se vaya… no el coronavirus; sino Andrés Manuel López Obrador.

Varias atribuciones excedidas, decisiones y omisiones del presidente; aunadas a las provocaciones al tildar a sus críticos de fifís, neoliberales y ahora amantes del porfiriato fueron los disparadores de la movilización.

Sin embargo, en los hechos, se mostraron muchos ojos chispeantes de alegría, que tal vez no era la expresión de la inconformidad; sino el de poder circular libremente por las calles después de tantos días de encierro.

Pero, me pregunto: ¿Le hará mella tal alboroto? Yo, creo que no. AMLO es de una tozudez pétrea que al contrario puede reforzar su abierto desprecio por todos los que no aprueban su estilo de gobernar… escribí estilo y no modito.

Pocos días antes, en las páginas del diario español El País, al que también le tiene animadversión, apareció un artículo firmado por el periodista y novelista mexicano, Jorge Zepeda Patterson, titulado “Contra AMLO: ten cuidado con lo que deseas” …

Del que cito: “La verdadera amenaza para México es que se frustre el proyecto de cambio, los agraviados pierdan toda esperanza y se abra un abismo de alcances insospechados” …

Sin embargo, me parece bien que se ejerza la libertad de expresión, aún en automóviles de lujo. Pero, creer que caravanas de inconformes -por grandes que sean- lograran que el de Macuspana renuncie es como pedirle peras al olmo.

LA PALABRA DE HOY: AVIZOR

Del verbo latino 'vidȇre' / ver, por extensión se deriva la palabra avizor que es prima hermana de visión y revisión. Asimismo, acechar, atisbar, divisar son sinónimos de avizorar para dar aviso de lo que sucede… Por ello, ojo avizor es el que está expectante / vigilante.

DE MI LIBRERO: TRILOGÍA DE ZEPEDA PATTERSON

Economista, sociólogo, politólogo, periodista y novelista, Jorge Zepeda Patterson no es ningún improvisado. Doctor por la Sorbona de París, fundador de un periódico muy conocido y ganador del Premio Planeta como escritor. El aludido tiene una agudo ojo avizor.

Mazatleco, pero formado en Jalisco, Zepeda Patterson ha escrito una trilogía que vale la pena leer: Los corruptores (2013), Milena, el fémur más bello del mundo (2014) y Los usurpadores (2016), aparte de otros título de sociología, política y literatura.

¿Hasta dónde pueden llegar las intrigas políticas cuajadas de corrupción, impunidad y crimen? ¿Quién lo sabe? Pero, en dichas novelas, la realidad se asoma.

Esperaré al 2022 cuando suceda la revocación de mandato. Entre tanto, seguiré con ojo avizor.

*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.