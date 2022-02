Avanza plan de seguridad

La violencia en Tijuana, por la pugna entre grupos del crimen organizado principalmente, es cosa de todos los días. Sin embargo, aún así, las estadísticas demuestran que, aunque sea levemente, los homicidios van a la baja.

Comentan que el Ayuntamiento, que encabeza Montserrat Caballero Ramírez, ha permitido una conciliación y colaboración entre todos los sectores para trabajar el tema de la seguridad.

Y es que dicen que a diferencia de las últimas administraciones municipales, ahora sí se refleja una ruta en la contención de delitos. De acuerdo al Municipio, están dando prioridad a tres ejes claves: Prevención, sistemas tecnológicos y vinculación social.

Por otro lado, la designación que hizo la alcaldesa de Fernando Sánchez González, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, ha sido bien recibida por distintos sectores.

Informan que el funcionario tiene una estrecha coordinación con otras corporaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional.

CAOS VIAL

Al ser día festivo ayer en Estados Unidos, muchas personas que pasan el fin de semana del lado mexicano, aprovecharon para tomarse de descanso hasta el lunes, por lo que ayer se formaron de regreso en la garita.

Sin embargo, las largas filas congestionaron el tráfico vehicular en los alrededores, la Vía Rápida, por donde se forman dos carriles de la Ready Lane, estaba a vuelta de rueda, mientras que la Sentri en algunos momentos llegó hasta el Lucerna, por lo que atoraba el tránsito hasta la altura del Hospital General.

Además, la Zona Río durante buena parte del día estuvo prácticamente intransitable.

Las largas filas para cruzar a Estados Unidos no solo afectan a los que cruzan, sino a los ciudadanos que transitan por los alrededores, y a pesar de que en algunos puntos había oficiales de tránsito, esta medida resulta insuficiente.

REGRESO A CLASES

Así como la actividad económica vuelve poco a poco a la normalidad, también se hará lo propio en el ámbito educativo, por lo que en las próximas semanas se espera ya un regreso total a clases, informó la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila

Olmeda.

Para que esto se dé, se está trabajando con los sindicatos de maestros para fijar la fecha en que se estarán presentando a las aulas de manera presencial, esto tras casi dos años en los que algunos estudiantes no han pisado las aulas.

Los más avanzados en clases presenciales están el nivel medio superior y superior, así como algunas escuelas de educación básica, por lo que deberán tomar dichas experiencias para evitar los contagios en las escuelas. En los últimos días el sistema educativo ha estado realizando inspecciones en escuelas para ver que estén en optimas condiciones y así asegurar el regreso a clases; también señalaron que hay aproximadamente 100 escuelas en el estado las cuales no se encuentran al día de hoy en condiciones para volver a clases, por lo que las que no estén aptas no volverán.

Por cierto, con este anuncio, los padres de familia si bien ven un alivio, también les llega un poco de preocupación, principalmente con el tema de los útiles escolares y los uniformes, en los que se invierte una cantidad importante de recursos, ya que tras dos años, seguramente los uniformes guardados ya no le quedará a la mayoría de los alumnos.

Otro punto es la vacunación de los menores de 5 a 13 años, en donde todo parece indicar que no habrá vacunación a corto plazo ya que la federación, quien es la encargada de autorizarla, no lo tiene contemplado por el momento.

Por lo que las opciones que quedan para quienes deseen vacunar a los menores es buscar el biológico en los Estados Unidos o bien esperar a que se de una vacunación binacional, tal como ocurrió en Nuevo León o Tijuana en el tema de personal de maquiladoras y algunos menores de edad, esto bajo la gestión empresarial en coordinación con autoridades.