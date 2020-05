Avance en Tijuana

Es posible que la próxima semana el cabildo mexicalense analice en la sesión la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, para que diputados y alcaldes puedan buscar la reelección sin dejar el cargo.

Se debe recordar que los legisladores de Morena, empezando por el ex panista Juan Manuel Molina, intentaron hace unas semanas aprobar la reforma, pero fue tal el rechazo social que la dejaron a un lado.

Pero en la sesión extraordinaria del 11 de mayo pasado, la mayoría arrasadora de Morena en el Congreso decidió aprobarla en el pleno, así que ya fue remitida a los Ayuntamientos en la Entidad para que sea sometida a votación.

Se debe recordar que para aprobar esa reforma a la Constitución local, al menos tres de los cinco Ayuntamientos deben darle el visto bueno, porque de lo contrario no será válida.

Aunque dicen que por ser morenistas los Ayuntamientos, será “pan comido”.

En el caso de Mexicali, ha trascendido que los regidores de oposición votarán en contra, pero aun así lograrían “tumbar” la reforma, porque les faltaría un voto. Quienes tras bambalinas ya dijeron que darán su voto en contra son los regidores panistas Héctor René Ibarra Calvo, María Cristina Mares y Juan Diego Echavarría, así como el perredista Fernando Rosales.

Quién sabe cómo si la oposición en los Cabildos de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate estarán en la misma postura o al menos intentar frenar esa reforma.

Urgencias

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, han sido cientos de personas quienes solicitan servicios de ambulancia porque algún familiar se encuentra con sospechas de padecer la mortal enfermedad.

No es raro que los paramédicos de bomberos lleguen para ver al paciente y tras una breve revisión y una consulta a distancia, se les indique no trasladar al enfermo a un nosocomio.

Y es que la decisión de quién merece ser atendido en un nosocomio reconvertido para tratamiento de Covid recae en el “Centro de Regulación de Urgencias Médicas” (CRUM), integrado por seis médicos, dos por cada turno de ocho horas, quienes desde la central de emergencias, a larga distancia deciden si el paciente es o no trasladado.

De esa manera, si los médicos anónimos dicen que no, es no. Así que aunque los familiares supliquen, rueguen o amenacen, los paramédicos tienen que cumplir la orden de no mover al enfermo.

Se han dado casos en que los pacientes casi están morados por no poder respirar, pero como el “CRUM” decide que no son candidatos de traslado, pues no los movilizan.

Así que quienes se llevan las maldiciones son los paramédicos o ambulantes, pero realmente la vida de las personas están en manos de los médicos anónimos que integran el “CRUM”.

Al menos eso es lo que está sucediendo en Mexicali, uno de los casos fue una señora que incluso tuvo que ser trasladada por sus familiares.

Van por más

Luego de la denuncia interpuesta por la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza, a funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid y empresarios, por encontrar 400 cuentas de consumo de agua en Tijuana las cuales no se pagaban, se anunció que se realizarán más auditorías.

Desde hace semanas, el mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, señaló que se encontraba despachando desde las instalaciones de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana ya que se trabajaba de lleno en dicha paraestatal por presuntos malos manejos.

La titular de la Secretaría de Honestidad señaló que tras lo encontrado en Tijuana, se realizará el mismo procedimiento en las comisiones del Agua de todo el Estado, con la finalidad de detectar “beneficios” o movimientos inusuales en el manejo del agua.

Por lo pronto, ya son varias las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la pasada administración panista y todo parece indicar que la “cacería” seguirá en lo que resta de la actual administración.

Arturo González Cruz.De acuerdo con un reporte dado por autoridades federales, el número de delitos por homicidio doloso y robo de vehículos disminuyó considerablemente desde el primero de diciembre de 2019 a la fecha, siendo la seguridad un tema imprescindible para el presidente municipal, Arturo González Cruz.

Desde el inicio de la administración de González Cruz, una de las prioridades es mantener la seguridad social y devolver la paz a la gente, con implementación de medidas preventivas.

Por ello, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, explicó que en Tijuana se ha avanzado en las labores de las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en esta región fronteriza.

En el Gobierno municipal, comentan que siguen trabajando, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, esfuerzos que ya se traducen en cifras positivas.

Cambian de director

Luego de la salida de Luis Felipe Chan Baltazar como director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, el cabildo ayer aprobó por mayoría de votos que el capitán Adrián Ortiz Ortiz asuma la titularidad de la policía y es que en las últimas semanas la situación de inseguridad se ha ido agravando en Ensenada, incluso rebasando el número de homicidios por día en comparación con los demás municipios del Estado.

No obstante, la muerte de dos policías en hechos violentos, la poca certeza en los seguros de vida para los oficiales y la mala relación que hay entre policías jubilados y el presidente municipal, Armando Ayala Robles por la falta de pago, han afectado para que el desempeño de la corporación no sea el óptimo.

Ortiz Ortiz cuenta con 35 años de antigüedad en la milicia, durante los cuales ha desempeñado diversos cargos y comisiones en áreas operativas y administrativas, en diversas unidades y dependencias, su último cargo en la milicia lo desempeñó en la 18 Zona Militar, en Pachuca, Hidalgo, como agregado al Estado Mayor del Cuartel General, con licencia extraordinaria, apenas en marzo del 2019, sin embargo, se espera que el nuevo director no se preste a estar bacheando calles junto al Alcalde como lo hizo el anterior.

