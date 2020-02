El término de Autos Chocolates viene de la palabra “Chueco” o ilegal. En esta semana se ha hablado mucho de la posibilidad de “enderezar” estos autos que circulan por todo el país y según datos, la mayoría se encuentran en Baja California.

No pagan placas, bueno si pagan a vívales propietarios de Anapromex, Onapafa, Amlopafa y otros. Circulan por las mismas calles que los autos legales, regulares y sean fronterizos o nacionales pero no aportan un cinco para su mantenimiento. Nadie les regula las emisiones a la atmósfera, o sea, la contaminación que generan estos autos chocolates. No hay registro de quienes manejan o se dicen propietarios de estos autos chuecos, ni a qué se dedican ni dónde viven. El gobernador Jaime Bonilla Valdez afirmó que muchos delitos son cometidos por personas que transitan en estos vehículos.

En pocas palabras, tenemos años de impunidad para todos estos automovilistas provocada por gobiernos centralistas del PRI, PAN y Morena que no han entendido o no quieren entender la necesidad de las personas para movilizarse en un auto que cuesta poco en Estados Unidos y que los “genios” de Hacienda y SAT imponen impuestos de importación, en muchos casos, más altos que el costo del auto.

Lo cierto es que ya están en México y he podido constatar que muchos hombres y mujeres se trasladan en sus autos chocolates con las placas de estas organizaciones que les prometen que nadie les quitará su vehículo, pero no es cierto, a sus trabajos, he visto pintores que cargan sus implementos y escaleras; jardineros con sus cortadoras de césped, escaleras, tijeras para podar, rastrillos, etc., carpinteros, afanadoras, estudiantes, policías, meseros, albañiles, etc.

Ahora, Bonilla Valdez pretende crear un registro estatal de vehículos, como el que existía hace años pero federal. Quiere cobrar mil pesos o más, o sea, otra tenencia de vehículos que ya se había anulado en Baja California. Si amigos, porque en este registro van tanto los chocolates como los regulares, cien por ciento recaudatorio este registro.

Habla de un decreto que le presentará al presidente Andrés Manuel López Obrador, su amigo, para legalizar los autos chocolates. Bonilla Valdez no recuerda que un diputado federal de Morena, representante de San Luis Río Colorado, Sonora, presentó una iniciativa de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos Federal, precisamente para legalizar los autos chocolate que circulan en el país y que fue votada a favor por los diputados, sin embargo, al pasar al Senado le dieron cuello. ¿Habrán intervenido la$ armadoras de autos nuevos en la decisión de la Cámara Alta? Soy muy mal pensado, disculpen.

Ahora, dijo Bonilla Valdez, ya hay operativos para decomisar autos, el miércoles dijo que ya habían decomisado 80 y cuando fue diputado federal, censuró los decomisos de autos chocolate.

Pero ya le brincó Fidel Villanueva de Anapromex dijo en conferencia de prensa en Mexicali que para realizar decomisos se requiere de un decreto presidencial o la orden firmada por un juez federal, por lo que el gobierno estatal no tienen facultades para hacerlo, ni siquiera, dijo, la policía federal. ¿Qué va a pasar con los autos chocolate? No sabemos, pero sí creo que les deben dar facilidades para regularizar sus vehículos a quienes tiene autos modestos y les sirven para trabajar.

* El autor es periodista independiente.