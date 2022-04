Sin duda alguna el tema de la revocación de mandato tiene muy ocupados a los integrantes de Morena, quienes tienen la encomienda de lograr que un 30% del padrón electoral salga a las urnas el 10 de abril, Domingo de Ramos, para participar en la jornada de votación donde se definirá si el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo o retirarse.

Es curioso porque ni los morenistas, ni la oposición ni “el pueblo” han pedido que el mandatario nacional deje el cargo, sino que ha sido el mismo López Obrador quien lo ha promovido para medir su popularidad y de paso, en el proceso, meter zancadillas al Instituto Nacional Electoral (INE). Pero una muestra de que Morena tiene que mover todos sus recursos es la “autolicencia” solicitada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Molina García.

El ex panista de hueso azul, exemecista y ahora morenista recalcitrante se solicitó a sí mismo licencia para dejar el puesto del 1 al 10 de abril. Aunque no lo dice pero dejará su curul durante diez días para promover la consulta de marras, porque si se registra una escasa participación será una muestra de que Morena ya no tiene el mismo músculo de hace dos o tres años.

Falta presencia

Comienza a generar inquietud la ausencia en eventos importantes de la alcaldesa cachanilla Norma Alicia Bustamante, ya que solo aparece muy cercana, como acompañante de la Gobernadora, pero muy alejada de las comunidades y de la atención de sus principales problemas y que son responsabilidad del Ayuntamiento: seguridad pública, limpieza y parques y jardines.

De la seguridad pública, los comentarios son en el sentido de que el titular de la DSPM, Pedro Ariel Mendívil, tuvo arranque de caballo y frenada de burro, porque nomás no se le ha visto nada en la “bola” para decirlo en términos beisboleros; la recolección de basura funciona por inercia en la ciudad, pero en el Valle sigue siendo un problemón, la igual que los parques públicos de la ciudad que lucen secos y sucios.

Vaya, con decir que en un reciente bingo prácticamente pasó desapercibida, porque nadie de los organizadores la presentó, ni los de su equipo siquiera hicieron el intento por acercarla con las y los asistentes para presentarla. Todo indica que la quieren calladita y sumisa, atendiendo asuntos domésticos o defendiendo lo indefendible, como la mala actuación de su protegido, Omar Landa, como director del FEX.

Tono azul

Comentan que llama la atención que el secretario de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, haya incorporado de manera extraoficial a su equipo a Óscar Alfonso Peralta Figueroa.

Recuerdan que Peralta fue, durante mucho tiempo, operador del panismo gobernante. Así que el hecho de que Solís le tenga haciendo esa misma labor para su causa, dicen que no abona en nada a la imagen de un gobierno que busca, precisamente, desmentir esa etiqueta que la han puesto alguno de sus opositores, en el sentido de que está teñido de azul.

Pero, más allá de eso, dicen que un antecedente es el que pone a Peralta en el foco: haber sido subdirector de Comunicación Social de Gustavo Sánchez, durante la época en que este último fue alcalde.

Y es que Peralta, evocan, fue uno de los operadores y artífices de aquella campaña del ‘piloto’ y el ‘avión’, enfilada contra la hoy gobernadora cuando era la rival de Sánchez por la presidencia municipal, misma que fue calificada de misógina y no agradó para nada a la opinión pública, en aquel 2019.

Así que, cuentan, habrá que ver si Solís pidió permiso a los altos mandos para sumar a Peralta, o si, como apuntan otros, se fue por la libre.