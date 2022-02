Atacada a tiros, placa de Jackie Róbinson

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Es muy difícil ganar un título en Grandes Ligas, pero más difícil y doloroso es no ganarlo”… Chuck Tanner.

-o-o-o

** La Real Academia de la Lengua Española acaba de incluir la palabra culopicoso, entre las que están en consideración para ser aprobadas como auténticas de nuestro idioma… ** Histórico…: El pasado 31 de enero, hizo 103 años del nacimiento de Jackie Róbinson y el 15 de abril se cumplirán los 75 de su debut en Grandes Ligas, con los Dodgers… ** Pues, la placa conmemorativa del nacimiento de Jackie, que estaba a la entrada de su ciudad natal, Cairo, Georgia, fue atacada a tiros. La reparación costará 40 mil dólares, a pagarlos Major Legue Baseball. Tras ser restaurada, la placa será llevada, para su exhibición, al Museo de las Ligas Negras, en Kansas City… ** La Ciudad Deportiva Roberto Clemente, de Carolina, Puerto Rico, no necesita dinero en sus arcas, sino gente honrada a su lado…

-o-o-o“Sintaxis no es una huelga de taxistas”… Anónimo.-o-o-o** Prueba de por qué llamo al comisionado, Rob Manfred, Cabeza de Chorlito. En carta pública escribió ésto…: “Nuestros estadios están repletos de fanáticos”… ** Pero, bueno, ningún equipo llegó a los acostumbrados, tres millones de boletos vendidos en 2021. Los mejores fueron los Dodgers, dos millones 804 mil 693, seguidos de lejos por los Bravos, dos millones 300 mil 247… ** Y seis equipos no llegaron al millón, Piratas 859.498, Blue Jays 809.557, Orioles 793.229, Rays 761.072, Atléticos 701.430, Marlins 642.617… ** Nótese, que los muy ganadores y gran espectáculo, los Rays, fueron antepenúltimos… ** Desde 1999, los Yankees no habían vendido menos de tres millones, incluso, tuvieron cuatro temporadas de más de cuatro millones, 2005-2008… ¡La cosa está mala, Rob!...

** La mayoría de los bigleaguers se preparan en gimnasios, con la esperanza de estar más o menos en forma para cuando comiencen los entrenamientos… Si es que comienzan alguna vez… ** El mejor prospecto, según “Baseball América”, es el dominicano de Lomas de Cabrera, Julio Rodríguez, de 21 años, outfielder, bateador derecho, de los Marineros. En cuatro temporadas de las menores, batea para 320, con 30 jonrones, 169 impulsadas y vuela en las bases, 32 robos en 40 intentos...

-O-O-O“No es lo mismo la elección del señor Presidente, que la erección del señor Presidente”… Joseph McKadew Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

