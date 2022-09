Asuntos recientes

Tres asuntos me resultaron exóticos en estos días, relacionados con AMLO, Isabel II y los animalistas. El anunciado y, supuestamente, muy importante discurso del 15 de septiembre, nuestro presidente se lo guardó en el bolsillo pues algo sucedió en la diplomacia con Estados Unidos que aligeró el ambiente. Sacó su discurso B, volver a proponer, ahora como mensaje al mundo, que, entre el Papa, el presidente de la India y el secretario general de la ONU generen una tregua de la guerra en Ucrania. Estoy seguro que ninguno de los tres ha hablado con él al respecto. El Papa no quiere saber mucho de AMLO, este si quisiera tenerlo aquí en un ejercicio de perdón a las comunidades indígenas. Seguidor del Jesucristo justiciero y piadoso no comulga con el catolicismo como lo venían haciendo los presidentes, a veces muy íntimamente. El Papa lo ve con reservas, no es guadalupano. Como si el Papa necesitara que el presidente de México le sugiriera intervenir en el conflicto bélico, lo ha hecho y ha significado más cisma entre romanos y ortodoxos, de por sí hay cisma entre ortodoxos rusos y ucranianos, cada uno dice que Dios está de su lado. El mismo día el presidenaumento te de la India estaba firmando el documento de la Organización de Cooperación de Shanghái en donde se alía con Rusia y China cambiando la geopolítica drásticamente, qué va a andar pensando en el Papa o en la ONU. Me imagino que pone en aprietos al canciller Ebrard y al representante en la ONU Juan Ramón de la Fuente, sobre todo a él. Vaya encarguito. Sobre el entierro de la reina se monta el día de hoy el más fastuoso espectáculo, transmisión estelar. Todo estaba preparado, hasta los contratos de transmisión. Se sabía de la inevitable pronta muerte de la anciana reina, parece que el único que no se preparó es el rey Carlos III, sus neuróticas muecas y actitudes enturbian la armonía de los actos fúnebres y es señal de su personalidad real, en el doble sentido. Solamente el show sobre la muerte de Diana lo supera, increíble que un país como México y su canal de las estrellas hagan del funeral un asunto de enorme importancia, horas de transmisión. Sobre los animalistas me voy con tiento, son muy intensos y pueden ofenderse fácilmente, por ejemplo, ahora piden la suspensión de la pirotecnia para que los gatos y los perros no se asusten. Renunciar a un gran espectáculo para que no pasen un susto las mascotas es ridículo, ni que les afectara a mediano o largo plazo. Dos o tres veces al año que tengamos pirotecnia no daña a nadie, salvo por los accidentes e incendios si se hace ilegalmente.