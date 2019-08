Así fue la nueva película de BTS: Bring the Soul

Hace un par de días se estrenó la tercera película de BTS “BRING THE SOUL”, la cual nuevamente rompió un récord al lanzarse en 110 países alrededor del mundo, además tuvo tan gran alcance, que en algunas ciudades ampliaron más días su exhibición en las salas de cine dado que no se no dieron abasto por tantos asistentes, pero ¿qué es lo que contenía la película para que tantos se interesaran en ella?

Para recapitularlos, en la primera película que fue “Burn The Stage” mostraron el detrás de escenas de la gira “The Wings Tour”, es decir, lo que conlleva su preparación para las presentaciones, el cómo escriben sus propias canciones y qué es lo que hacen en el poco tiempo libre que tienen para despejar sus mentes, además que aquí pudimos ver la conexión que hay entre cada uno de los integrantes y que no solo son un grupo sino una familia. Para la segunda película “Love Yourself in Seoul” nos compartieron la serie de presentaciones en el Estadio Olímpico de Seúl del 2018.

Para la tercera película, fue una combinación de las anteriores y todavía superó las expectativas de millones de fans, porque no solo mostraron presentaciones en vivo, sino que también nos enseñaron un lado más humano de cada uno de los integrantes, del cómo sobrellevan tanta presión al crear y terminar cada una de sus presentaciones, porque como fan solo pensamos en que se presenten en nuestro país, pero no analizamos todo el trabajo que va detrás, el cómo tienen que tomar aviones consecutivamente para llegar a su siguiente destino y así presentar sus conciertos, incluso en ocasiones sin haber dormido, y eso lo viví en carne propia en un evento al que me invitaron hace algunos años llamado Kcon México, en el cual el primer día se presentaron los integrantes de BTS, sin dudarlo fue una de las mejores presentaciones de la noche; porque si algo hay que admitir es que BTS es de los que más se esfuerzan a la hora de interpretar sus canciones, ellos dejan todo en el escenario y así como dieron todo esa noche, al terminar su presentación viajaron a otro país porque tenían que llegar a ensayar y luego hacer su respectiva presentación, básicamente cuando se trata de los tours duermen en el avión y si acaso llegan a descansar unas cuantas horas al hotel, pero si tú ya has viajado sabrás que incluso si duermes en el avión no es lo mismo que la comodidad de tu casa, es así como BTS tiene que soportar toda esa presión en cada presentación y obviamente que todo salga conforme a lo que tenían planeando, además de tratar de tener un buen estado de salud para así poder dar todo de ellos.

Algo que también me gustó de la película es que se puede ver en repetidas ocasiones a los miembros platicando entre ellos, descansando luego de las presentaciones, ese tipo de contenido o pláticas que solo suceden y son totalmente naturales, nada actuado, además también nos contaron los planes de próximas colaboraciones que tenían planeadas en ese entonces y que ahora pensamos se trataban del último álbum y colaboración con Healsey. Y por último pero no menos importante la aparición de diálogos de Army’s (Así llamadas a las fans del grupo), no cabe duda que fueron la cereza del pastel y lo que terminó de hacer que nos gustara tanto y que se convierta en nuestra película favorita, ahora cuéntame tú, ¿Ya miraste la película de BTS?, ¿qué te pareció?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.