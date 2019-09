La ciudad no solamente es tu reto, tú eres tu propio reto. No nos falles.

No tengo el gusto de conocerte a detalle, tenemos muy buenos amigos en común, pero sé y me consta que tienes una familia unida, íntegra, prudente y respetable.

No tienes pretextos para fallar, he analizado a detalle tu propuesta de equipo y te confieso que hace mucho tiempo no sentía un renovado espíritu por intentar en serio un cambio drástico en la administración pública.

Lo vi un poco con Astiazarán, debo aclararlo, pero aun así la mano de su partido rancio siguió meciendo la cuna y priorizando las aspiraciones electorales de directores y delegados. De Gastélum mejor ni hablamos, salvo honorables excepciones en Desarrollo Económico, Comunicación, el DIF o Relaciones Públicas, el resto fue una burla, cuotas de partido, el que trae votos internos, el representante de X líder, el compadre, el recomendado del pariente, el de la cortina de humo, el gato.

Tú no tienes pretexto para fallarnos, te repito, tienes equipo de sobra, calibre pesado, tienes a un experto en mano izquierda como Carlos Murguía en la Secretaría General, a un Arturo Pérez al frente de Desarrollo Económico con una sensibilidad muy clara y honesta de cómo debe funcionar realmente un ecosistema emprendedor, entre otros buenos ciudadanos.

¿Y qué te puedo decir de tu gabinete ampliado? Tienes a gente que desde trincheras ciudadanas han aportado su talento, recursos y tiempo por numerosas causas como Melba Adriana Olvera, estoy seguro que Miguel Ángel Larre sabrá comunicar con estrategia porque comunicar es gobernar, no lo olvides, el pasado gobierno creyó que comunicar era golpear y manejarse por aguas turbias, peligrosas y con tufo criminal. Diana Ruvalcaba es una generadora de puentes por excelencia, aprovéchala, la experiencia y visión de Marco Antonio Pérez es envidiable, tienes mano derecha de lujo. En la parte técnica tienes un equipo de primera línea como Rodolfo Argote y Rosa

Velia López, pocas veces he visto una mancuerna de oro como ellos para ayudar a resolver el gravísimo problema de la movilidad, si los aprovechas tendremos una ciudad más ordenada en muy poco tiempo.

Se me escapan varios nombres, pero ahí están mis reflexiones, me gustaría ver a un Alcalde no nomás dirigiendo la orquesta sino también protegiendo a su equipo alejándolo de grillas y situaciones de corrupción. Las pasadas administraciones se olvidaron del equipo de trabajo, los dejaron solos, se enfocaron en el siguiente puesto, la próxima elección, el hueso, el contrato, la comisión. Quiero ver a un Alcalde ejecutivo, enfocado en las personas y en los problemas, con un ojo al gato y otro al garabato, un Alcalde aferrado a los resultados, sensible a las opiniones diferentes pero con capacidad de integrar a los más posibles en el carril del desarrollo responsable.

Sobre tus adversarios, súmalos con inteligencia, con ideas, con proyectos comunes, con trabajo, tu antecesor no tuvo el talento para hacerlo pues los complejos e inseguridades hacen de las personas seres arrogantes, soberbios y de mecha corta. Sé tú la diferencia, se ese Alcalde que deja huella, que respetamos y del que todos nos sintamos orgullosos hayamos o no votado por ti.

La ciudad no solamente es tu reto, tú eres tu propio reto. No nos falles.

* El autor es director de Testa Marketing, investigación de mercados.