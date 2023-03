Artistas de realitys

Mientras escribo esta columna, puse en mis redes sociales que nunca había visto mi ciudad de Tijuana tan llena de baches, sucia y con un tráfico incontrolable, pero bueno, mi columna no se trata de eso, mejor les cuento que estoy viendo los domingos un reality en Televisa que se llama “Mira quién baila”.

Me llama la atención de hay artistas y cantantes que se la pasan participando en realitys shows como María León, recientemente la vimos en “¿Quién es la máscara?¨, donde resultó ganadora, me imagino que aquí también, no me he echado un clavado en Internet para saber quién ganó ya que el programa ya pasó en los Estados Unidos.

Otro chico que también estuvo en “Las estrellas bailan en hoy” es Miguel Martínez, quien también se enfrentó a los comentarios de los jueces de este programa como Isaac Hernández y Paulina Rubio, quién desde hace varios años ha participado en programas como “La Voz” en México y España, así como de X Factor.

No puede faltar Niurka, que empezó su trayecto de estos conceptos televisivos con “Big Brother VIP” en el 2005, cuando no existían las redes sociales, también estuvo en “Mira quién baila”, en el 2011, “Rica, famosa, latina” en el 2017 y recientemente en “La casa de los famosos”, donde como siempre, creó polémica y hasta enamorada salió de otro participante.

Nunca pensé que “Alebrije” de “Quién es la máscara” fuera Ana Bárbara y llegó a la final en la más reciente emisión, pocos meses antes estuvo como juez de “La Academia” en TV Azteca, pero también la vimos en programas de Estrella TV como “Tengo talento, mucho talento”.

A Yuri, la hemos visto en “Cantando por un sueño”, “La Voz”; “La más Draga” y “Quién es la máscara”, entre otros más.

Otros artistas que también han sido considerados como parte del equipo de jueces están Belinda, María José, Yahir, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Lucero, Mijares, Christina Aguilera, pero qué me dicen de Ricardo Montaner.

Algunas estrellas aceptaron en la época de la pandemia, ya que se frenaron todos los eventos masivos con público en vivo y tuvieron ese proyecto en sus manos que no pudieron desperdiciar.

